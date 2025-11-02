IND vs AUS: 'वो जोड़ी आग और पानी', ऐतिहासिक जीत पर सूर्यकुमार यादव हुए खुश, इन खिलाड़ियों के लिए कही यह बात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आखिरकार टी20I सीरीज में जीत दर्ज की। होबार्ट में खेले गए तीसरे टी20I मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है।

मैच में अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट चटकाए। वरुण ने दो विकेट अपने नाम की। वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 49 रन की पारी खेली। मैच जीतने के बाद सूर्या ने टीम की जमकर तारीफ की। साथ ही टॉस जीतने पर कहा कि हार के सिलसिले को तोड़ना अच्छा लगा।

सूर्यकुमार की बड़ी बातें

सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने पर कहा, हां, ऐसा लगा जैसे हम लगातार 19 या 20 टॉस हार गए हों, इसलिए उस सिलसिले को तोड़ना बहुत अच्छा था। आज टॉस जीतना महत्वपूर्ण था और मैं टीम के प्रदर्शन से बहुत खुश हूं।

'सही संयोजन लगा'

बदलावों के कारगर होने पर सूर्या ने कहा, बिल्कुल। वे खिलाड़ी वाकई कड़ी मेहनत कर रहे थे और अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार लचीलापन दिखाया, जितेश ने अच्छा योगदान दिया और अर्शदीप ने शानदार प्रदर्शन किया। आज रात यह सही संयोजन लगा।

'आग औ पानी'

बुमराह और अर्शदीप पर कहा, हां, वे एक शानदार जोड़ी हैं, जैसे आग और पानी- कुछ हद तक शुभमन और अभिषेक की तरह। बुमराह चुपचाप अपना काम करते हैं, उसे कस कर रखते हैं और अर्शदीप दूसरे छोर से फायदा उठाते हैं। साथ में वे वाकई एक घातक जोड़ी हैं।

भारत की ऐतिहासिक जीत

बता दें कि भारतीय टीम ने होबार्ट की सबसे बड़ी रन चेज को हासिल कर विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। बेलेरीव ओवल में 2010 से टी20I मैच खेले जा रहे हैं, जहां रिकॉर्ड चेज इस मैच से पहले 177 का था, जो आयरलैंड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2022 में हासिल किया था। अब भारतीय टीम ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।

