IND vs AUS: शुभमन गिल के शॉट पर खिलखिला उठीं सारा तेंदुलकर, आउट होने पर मुरझाया चेहरा; VIDEO वायरल

आउट होने पर हुईं निराश

हालांकि, बॉल-ट्रैकर से पता चला कि गेंद मिडिल और लेग स्टंप से टकरा रही थी। टीवी अंपायर ने गिल को आउट करार दिया। गिल के आउट होने पर सारा तेंदुलकर निराश दिखीं। एशिया कप 2025 के बाद से टी20I मैचों में गिल का सामान्य फॉर्म जारी है।

अपनी पिछली 10 पारियों में उन्होंने 23 की औसत और 146 के स्ट्राइक रेट से 184 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 47 रहा है। इस मैच में वह 15 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 187 रन का लक्ष्य दिया था।