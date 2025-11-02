IND vs AUS: शुभमन गिल के शॉट पर खिलखिला उठीं सारा तेंदुलकर, आउट होने पर मुरझाया चेहरा; VIDEO वायरल
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के टी20I उप-कप्तान शुभमन गिल रविवार को होबार्ट के बेलेरीव ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच में शानदार फॉर्म में दिखे। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने उनकी शानदार शुरुआत पर पानी फेर दिया।
शुभमन गिल शुरुआत में संयमित दिखे। उन्होंने गेंद को सही टाइमिंग से खेला और आत्मविश्वास से स्ट्राइक रोटेट की। उन्होंने पारी के सबसे यादगार शॉट्स में से एक तब लगाया जब उन्होंने एलिस की गेंद को मिड-विकेट के ऊपर से एक खूबसूरत चौका जड़ा।
खुशी से झूम उठीं थी सारा
इस शॉट पर स्टैंड में बैठी सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भी खुशी से झूम उठीं। उनका यह खुशनुमा अंदाज कैमरों में कैद हो गया और जल्द ही फैंस के लिए एक यादगार पल बन गया। हालांकि, अगली ही गेंद पर नाथन एलिस ने वापसी की और गिल को आउट किया।
अगली ही गेंद पर एलिस ने स्टंप्स को निशाना बनाते हुए एक बेहतरीन बॉल डाली। गिल ने उसे फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन बल्ला नीचे करने में देर कर दी। गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी हुई और पैड पर टकरा गई। अंपायर ने अंगुली खड़ी कर दी। गिल ने डीआरएस लिया।
Sara Tendulkar's reaction to Shubman Gill's boundary 😀 pic.twitter.com/lVlJ9MRQea— Stupid_Opinions (@IAmCricketGeek) November 2, 2025
आउट होने पर हुईं निराश
हालांकि, बॉल-ट्रैकर से पता चला कि गेंद मिडिल और लेग स्टंप से टकरा रही थी। टीवी अंपायर ने गिल को आउट करार दिया। गिल के आउट होने पर सारा तेंदुलकर निराश दिखीं। एशिया कप 2025 के बाद से टी20I मैचों में गिल का सामान्य फॉर्म जारी है।
अपनी पिछली 10 पारियों में उन्होंने 23 की औसत और 146 के स्ट्राइक रेट से 184 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 47 रहा है। इस मैच में वह 15 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 187 रन का लक्ष्य दिया था।
