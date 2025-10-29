Language
    IND vs AUS 1st T20I Playing 11 Predicted: कुलदीप-रेड्डी खेलेंगे? इन 11 प्लेयर्स के साथ मैदान पर उतर सकते हैं कप्तान सूर्या

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:24 AM (IST)

    IND vs AUS 1st T20I Playing 11 Predicted: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पहला टी20I मैच खेला जाएगा, जो अगले साल के टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला मैच मनुका ओवल में खेला जाएगा। पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होगी, इसलिए भारत को एशिया कप वाली तीन स्पिनर रणनीति छोड़नी होगी। ऐसे में जानते हैं भारत किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकता है।  

    IND vs AUS 1st T20I Playing 11 Predicted: किसे मिलेगा मौका?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS 1st T20I Playing 11 Predicted: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज का पहला मैच आज खेला जाना है। अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से ये सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। पहला मुकाबला आज कैनबरा में खेला जाना है। इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग-11 को लेकर काफी माथापच्ची है।

    टीम इंडिया ने अपना पिछला टी20 मैच एशिया कप 2025 फाइनल खेला था, जहां भारत केवल एक तेज गेंदबाज के साथ मैच खेलना था, लेकिन मनुका ओवल में होने वाले पहले टी20 मैच में प्लेइंग-11 में बदलाव होना तय है। एक बदलाव तो तय है कि हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से इस सीरीज को मिस करेंगे। उनका बैकअप नीतीश कुमार रेड्डी भी चोटिल हैं, इसलिए उनकी उपलब्धता पर भी संदेह है। 

    IND vs AUS 1st T20I Playing 11 Predicted: किसे मिलेगा मौका?

    दरअसल, भारतीय टीम की प्लेइंग-11 (India Playing 11 against Australia predicted) में अभिषेक शर्मा को शुभमन गिल के साथ पारी का आगाज करते हुए देखा जा सकता है। सूर्या और तिलक वर्मा नंबर-3 और 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे। टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन को एशिया कप के दौरान मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी दी थी और ऐसे में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका मिलना तय माना जा रहा है, जबकि जितेश शर्मा को मौके का इंतजार करना पड़ सकता है।

    क्या Kuldeep Yadav खेलेंग?

    एशिया कप 2025 में कुलदीप यादव ने शानदार खेल दिखाया था। उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 17 विकेट लिए थे, जो कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा थे। उनके इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैचों के लिए बेंच पर बिठाया गया, लेकिन तीसरे मैच में उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल किया गया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में उम्मीद की जा रही है कि कुलदीप को मौका दिया जाएगा।

    दिलचस्प बात तो ये है कि 2018के बाद से कुलदीप ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टी20 मैच नहीं खेला है, लेकिन उनका रिकॉर्ड शानदार है, जबकि वरुण चक्रवर्ती अभी तक वहां नहीं खेले है। ऐसे में कुलदीप को अनुभव के तौर पर वरुण पर तरजीह दी जा सकती है।

    IND vs AUS 1st T20I: भारत की ये हो सकती है Playing 11

    अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

    IND vs AUS: भारतीय टीम इस प्रकार

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर

