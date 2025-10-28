स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि पांच मैचों की टी-20 सीरीज में पावरप्ले के ओवर काफी महत्वपूर्ण होंगे और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी से मैच के इस समय में उनकी टीम की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक खेल शैली के सामने बुमराह का होना हमेशा से उनकी टीम के लिए फायदेमंद रहा है। मैच की पूर्व संध्या में सूर्या ने कहा, 'पावरप्ले में गेंदबाजी करना हमेशा चुनौती होती है। हमने देखा है कि वनडे सीरीज व टी-20 विश्व कप में किस तरह खेले। पावरप्ले हमेशा महत्वपूर्ण होता है।'

उन्‍होंने आगे कहा, 'आपने एशिया कप में देखा होगा कि बुमराह ने पावरप्ले में कम से कम दो ओवर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए हमारे लिए यह अच्छी बात है कि वह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ निश्चित रूप से पावरप्ले में गेंदबाजी करना अच्छी चुनौती होगी।'

आक्रामक रवैया जारी रखेंगे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने कहा कि उनकी टीम अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारियों के तहत आक्रामक रवैया अपनाना जारी रखेगी। मार्श ने मंगलवार को मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'पिछले दो विश्व कप में हम अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए और मुझे लगता है कि हमने एक टीम के रूप में खुद को चुनौती देने की बात की थी, ताकि हम विश्व कप जीत सकें।'