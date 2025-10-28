IND vs AUS: सूर्या ने टीम इंडिया के इस खिलाड़ी को बताया 'एक्स फैक्टर', कंगारू कप्तान ने आक्रामक रहने पर दिया जोर
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार को कैनबरा में पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने मैच की पूर्व संध्या पर अपनी रणनीति का खुलासा किया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस दौरान अपनी टीम के एक्स फैक्टर का नाम बताया। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि उनकी टीम आक्रामक रवैया जारी रखेगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि पांच मैचों की टी-20 सीरीज में पावरप्ले के ओवर काफी महत्वपूर्ण होंगे और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी से मैच के इस समय में उनकी टीम की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक खेल शैली के सामने बुमराह का होना हमेशा से उनकी टीम के लिए फायदेमंद रहा है। मैच की पूर्व संध्या में सूर्या ने कहा, 'पावरप्ले में गेंदबाजी करना हमेशा चुनौती होती है। हमने देखा है कि वनडे सीरीज व टी-20 विश्व कप में किस तरह खेले। पावरप्ले हमेशा महत्वपूर्ण होता है।'
उन्होंने आगे कहा, 'आपने एशिया कप में देखा होगा कि बुमराह ने पावरप्ले में कम से कम दो ओवर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए हमारे लिए यह अच्छी बात है कि वह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ निश्चित रूप से पावरप्ले में गेंदबाजी करना अच्छी चुनौती होगी।'
आक्रामक रवैया जारी रखेंगे
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने कहा कि उनकी टीम अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारियों के तहत आक्रामक रवैया अपनाना जारी रखेगी।
मार्श ने मंगलवार को मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'पिछले दो विश्व कप में हम अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए और मुझे लगता है कि हमने एक टीम के रूप में खुद को चुनौती देने की बात की थी, ताकि हम विश्व कप जीत सकें।'
मार्श ने कहा, 'बल्लेबाजी इकाई के रूप में हमने काफी आक्रामक खेल दिखाया है। मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में कई टीमों ने टी-20 क्रिकेट में इसी तरह का रवैया अख्तियार किया है। अगर हम भारत में होने वाले विश्व कप की बात करें तो हम निश्चित तौर पर इसी तरह से खेलेंगे भले ही कुछ अवसरों पर हमें सफलता हासिल ना हो।'
