Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA 2nd ODI: एक और टॉस और बदनामी का धब्बा! Team India सिक्के की जंग में 20वीं बार निकली फिसड्डी

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:56 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम ने वनडे में लगातार 20 टॉस हारकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह सिलसिला 2023 विश्व कप फाइनल से शुरू हुआ और रोहित शर्मा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    IND vs SA 2nd ODI Toss: 20वीं बार टॉस हारा भारत

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 2nd ODI Toss: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय वनडे क्रिकेट में बेहद अजीब और अविश्वसनीय बदकिस्मती का सामना कर रही है। टीम लगातार 20 बार टॉस हार चुकी है, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे में भी साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। इस तरह रायपुर के मैदान पर भी टीम इंडिया की किस्मत नहीं बदली सकी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA 2nd ODI Toss: 20वीं बार टॉस हारा भारत

    दरअसल, भारत का वनडे (India 20th Toss Lost Record) में टॉस हारने के रिकॉर्ड का सिलसिला साल 2023 वर्ल्ड कप फाइनल (अहमदाबाद) से शुरू हुआ था और अब तक कई कप्तानों- रोहित शर्मा, केएल राहुल और शुभमन गिल के दौरान जारी है।

    3 दिसंबर 2025 तक भारत लगातार 20 ODI टॉस हार चुका है। ये बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड है, जिसने फैंस को भी निराश किया हुआ है।

    पिछला रिकॉर्ड किसके नाम था?

    इससे पहले यह अनचाहा रिकॉर्ड नीदरलैंड्स के नाम था, जिन्होंने 2011 से 2013 के बीच लगातार 11 टॉस हारे थे, जबकि भारत ने यह आंकड़ा लगभग दोगुना कर दिया है। 20 बार लगातार टॉस हारना 10 लाख में सिर्फ एक बार होने जैसा है (लगभग 0.000095%), जो कि लगभग नामुमकिन है।

    मतलब यह है कि अगर कोई इस तरह की घटना या टॉस उछालने की प्रक्रिया 10 लाख बार हो, तो उसमें एक बार ही ऐसा होगा, जब कोई टीम लगातार 20 बार टॉस हारेगी। इस तरह भारतीय टीम के नाम बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है।

    किन-किन सीरीज में हारे टॉस?

    2023 वर्ल्ड कप फाइनल, इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज, ऑस्ट्रेलिया का दौरा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा सीरीज का पहला और दूसरा वनडे

    किन कप्तानों के दौरान टॉस नहीं जीता भारत?

    रोहित शर्मा – 12 टॉस हारे

    केएल राहुल – 5 टॉस हारे

    शुभमन गिल – 3 टॉस हारे

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 2nd ODI: Harshit Rana को ICC ने लगाई फटकार, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी के साथ बदसलूकी की मिली सजा

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 2nd ODI Live Score: 100 रन के पार पहुंचा भारत का स्कोर, कोहली-गायकवाड़ क्रीज पर मौजूद