    IND vs SA 2nd ODI: Harshit Rana को ICC ने लगाई फटकार, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी के साथ बदसलूकी की मिली सजा

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:48 PM (IST)

    Harshit Rana: भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में बल्लेबाज को आउट करने के बाद आक्रामक इशारा करने के ल ...और पढ़ें

    ICC से Harshit Rana को क्यों मिली सजा?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Harshit Rana Fined: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर बीसीसीआई का हंटर चल पड़ा है। रायपुर में खेले जा रहे भारत बनाम साउथ अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच से पहले हर्षित राणा को आईसीसी नियमों का उल्लंघन करने की कड़ी सजा मिली है।

    आईसीसी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते हुए हर्षित को पाया गया, जो ऐसी भाषा, हरकतों या इशारों का उपयोग करने से जुड़ा है जो किसी बैटर को उसके आउट होने पर अपमानित कर सकते हैं या आक्रामक प्रतिक्रिया को उकसा सकते हैं। हर्षित पर ये एक्शन उनकी ही हरकत की वजह से लिया गया, जो उन्होंने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में की थी। 

    पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका की पारी के 22वें ओवर का ये मामला है, जिसमें हर्षित ने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करने के बाद उन्हें ड्रेसिंग रूम की ओर जाने को लेकर इशारा किया था। इस हरकत से ऐसा माना गया कि इससे बल्लेबाज की ओर से आक्रामक प्रतिक्रिया भड़क सकती थी। इस वजह से हर्षित के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट प्वाइंट जोड़ा गया। हर्षित का ये पिछले 24 महीने में पहला अपराध था, जिसको लेकर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली।

    बता दें कि रांची मैदान पर मौजूद अंपायर जयरामन मदनगोपाल और सैम नोगाज्स्की, तीसरे अंपायर रॉड टकर और चौथे अंपायर रोहन पंडित ने हर्षित राणा पर यह आरोप लगाया है।

    लेवल-1 के अपराध में कम से कम चेतावनी (reprimand) मिलती है और अधिकतम मैच फीस का 50% जुर्माना तथा 1 या 2 डिमेरिट प्वाइंट दिए जा सकते हैं।

    रांची मैच जीता भारत

    भारतीय टीम ने पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराया था। इस मैच में भारत की जीत में विराट कोहली ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। उनके बल्ले से 135 रन निकले थे। रोहित ने 57 रन तो केएल राहुल ने 60 रन की पारी खेली थी। अब दूसरा वनडे आज रायपुर में खेला जा रहा है, जहां भारत बढ़त हासिल कर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगा। 