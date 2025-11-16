India A vs Pakistan A Live Streaming: फ्री में कैसे देखें इंडिया-ए वर्सेस पाकिस्तान-ए का लाइव मैच? वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी निगाहें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India A vs Pakistan A Live Streaming: पाकिस्तान शाहीन (Pakistan Shaheens) की टीम रविवार यानी 16 नवंबर को दोहा में इंडिया A के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। इस मैच में सबकी नजरें फिर से 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्होंने यूएई के खिलाफ सिर्फ 42 गेंदों में 144 रन ठोक दिए थे। उनकी पारी में 15 छक्के और 11 चौके शामिल थे।

उनके साथ कप्तान जितेश शर्मा ने भी 32 गेंदों पर 83 रन बनाए। दोनों की दमदार पारियों की बदौलत इंडिया A ने 20 ओवर में 297/4 का विशाल स्कोर बनाया और 148 रन से जीत दर्ज की। अब इंडिया-ए का सामना पाकिस्तान ए से आज है। ऐसे में जानते हैं फैंस कैसे इंडिया-ए बनाम पाकिस्तान ए का लाइव मैच देख सकते हैं?

दरअसल, पाकिस्तान A ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप (India A vs Pakistan A Live Streaming) में अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ 40 रन से जीता है, जबकि भारतीय टीम ने यूएई को 148 रन से हराया। दोनों टीमें अपना ओपनिंग मैच जीतकर आ रही है, ऐसे में इंडिया बनाम पाकिस्तान एक टीम का ये मुकाबला जबरदस्त होने वाला है।

IND A vs PAK A: दोनों टीमों की स्क्वॉड

इंडिया A टीम:

वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, जितेश शर्मा (कप्तान), निहाल वढेरा, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, विजयर कुमार वैश्याक, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा, यश ठाकुर, युधवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल, नमन धीर, सूर्यांश शेजगे।

पाकिस्तान A टीम:

यासिर खान, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फैक, माज़ सादाकत, गाज़ी घोरी (विकेटकीपर), इर्फान खान (कप्तान), साद मसूद, मुबासिर खान, अबैद शाह, अहमद दानियाल, मोहम्मद सलमान, पृथ्वीकुमार मच्छी, हसनैन शाह, शुएब अल बलूशी, उबैद उल्लाह, एमडी यूसुफ।

India A vs Pakistan A Live Streaming

कब खेला जाना है इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए का मैच?

इंडिया A vs पाकिस्तान A, राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 का मैच आज यानी 16 नवंबर को खेला जाना है।

IND A vs PAK A का मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया-ए बनाम पाकिस्तान-ए का मैच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND A vs PAK A मैच का लाइव प्रसारण कहां होगा?

इंडिया-ए बनाम पाकिस्तान-ए मैच Sony Sports Network के चैनलों पर लाइव टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा।

IND A vs PAK A मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

इंडिया-ए बनाम पाकिस्तान-ए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर SonyLiv के जरिए मैच देखा जा सकता है।