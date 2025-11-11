भारतीय कप्तान की टी-शर्ट फाड़ी गई, भारत विरोधी नारे गूंजे; 36 साल पहले IND vs PAK मैच में जमकर हुआ था बवाल
Sanjay Manjrekar recalls ind vs pak 1989 test: संजय मांजरेकर ने 1989 के कराची टेस्ट का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया, जब सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था। एक दर्शक मैदान में घुस आया और भारत विरोधी नारे लगाते हुए भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत पर हमला कर दिया, जिससे उनकी टी-शर्ट फट गई। विकेटकीपर किरण मोरे ने पैड पहने हुए ही उस घुसपैठिए को लात मारी। सुरक्षा ने स्थिति संभाली और मैच दोबारा शुरू हुआ, जो ड्रॉ पर समाप्त हुआ। यह घटना हमेशा के लिए यादगार बन गई।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sanjay Manjrekar recalls 1989 karachi test: भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले हमेशा से रोमांच से भरपूर रहते हैं। खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों तक, दोनों देशों के बीच क्रिकेट मानो जुनून बन जाता है। इन्हीं हाई-वोल्टेज मैचों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने हाल ही में शेयर किया, जिसने फैंस को हैरान कर दिया।
Sanjay Manjrekar ने 1989 कराची टेस्ट को किया याद
दरअसल, दूरदर्शन के कार्यक्रम 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' में बातचीत के दौरान संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar on 1989 Karachi match) ने बताया कि साल 1989 में पाकिस्तान दौरे के पहले टेस्ट मैच में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसे खिलाड़ी आज भी भूल नहीं पाए हैं।
यह मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा था। वही सीरीज जिसमें एक युवा बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था।
मांजरेकर ने याद करते हुए कहा कि उस दिन वह मिड-ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे, तभी भीड़ में हलचल मची और देखते ही देखते एक शख्स पारंपरिक पाकिस्तानी पहनावे में मैदान पर कूद आया। वह जोरों-शोरों से भारत विरोधी नारे लगा रहा था और सीधे भारत के कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत की ओर बढ़ गया।
भारतीय कप्तान की फाड़ी गई टी-शर्ट
मैदान पर अचानक हुए इस वाकये से सभी खिलाड़ी चौंक गए। वह शख्स श्रीकांत तक पहुंच गया और उन पर हाथापाई की नौबत आ गई। श्रीकांत ने भी पीछे हटने के बजाय खुद को बचाते हुए जवाब दिया। धक्का-मुक्की में उनकी शर्ट तक फट गई और मैच रोकना पड़ा। सुरक्षा अधिकारी मैदान में दौड़ पड़े और स्थिति को संभालने की कोशिश की।
लेकिन पूरा किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। असली मजेदार मोड़ तब आया जब विकेटकीपर किरण मोरे, पूरी गंभीरता के साथ कप्तान की मदद करने दौड़े। उनके पैरों में अभी भी पैड बंधे थे और उन्होंने उसी हालत में घुसपैठिए को किक मारनी शुरू कर दी। मांजरेकर के मुताबिक कि वह दृश्य देखकर ऐसा लगा जैसे अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं, किसी मोहल्ले में झगड़ा हो रहा हो।
थोड़ी देर की अफरा-तफरी के बाद सुरक्षा ने उस व्यक्ति को काबू में कर लिया और मैच दोबारा शुरू हुआ। मुकाबला अंत में ड्रॉ पर समाप्त हुआ, लेकिन यह घटना हमेशा के लिए यादगार बन गई।
