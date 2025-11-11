स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sanjay Manjrekar recalls 1989 karachi test: भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले हमेशा से रोमांच से भरपूर रहते हैं। खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों तक, दोनों देशों के बीच क्रिकेट मानो जुनून बन जाता है। इन्हीं हाई-वोल्टेज मैचों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने हाल ही में शेयर किया, जिसने फैंस को हैरान कर दिया।

Sanjay Manjrekar ने 1989 कराची टेस्ट को किया याद दरअसल, दूरदर्शन के कार्यक्रम 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' में बातचीत के दौरान संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar on 1989 Karachi match) ने बताया कि साल 1989 में पाकिस्तान दौरे के पहले टेस्ट मैच में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसे खिलाड़ी आज भी भूल नहीं पाए हैं।

यह मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा था। वही सीरीज जिसमें एक युवा बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। मांजरेकर ने याद करते हुए कहा कि उस दिन वह मिड-ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे, तभी भीड़ में हलचल मची और देखते ही देखते एक शख्स पारंपरिक पाकिस्तानी पहनावे में मैदान पर कूद आया। वह जोरों-शोरों से भारत विरोधी नारे लगा रहा था और सीधे भारत के कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत की ओर बढ़ गया।

भारतीय कप्तान की फाड़ी गई टी-शर्ट मैदान पर अचानक हुए इस वाकये से सभी खिलाड़ी चौंक गए। वह शख्स श्रीकांत तक पहुंच गया और उन पर हाथापाई की नौबत आ गई। श्रीकांत ने भी पीछे हटने के बजाय खुद को बचाते हुए जवाब दिया। धक्का-मुक्की में उनकी शर्ट तक फट गई और मैच रोकना पड़ा। सुरक्षा अधिकारी मैदान में दौड़ पड़े और स्थिति को संभालने की कोशिश की।