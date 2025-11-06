Hong Kong Sixes Live Streaming: पाकिस्तान के खिलाफ भारत करेगा टूर्नामेंट का आगाज, इस चैनल पर देख सकते हैं लाइव मैच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हांगकांग सिक्सेस के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है। पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को कप्तान नियुक्त किया गया है। खास बात यह कि पहले टूर्नामेंट खेलने की हामी भरने वाले आर अश्विन ने अपना नाम वापस ले लिया है। भारत टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा।

हांगकांग सिक्सेस का आगाज 7 नवंबर से होगा। 9 नवंबर को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। हांगकांग सिक्सेस में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 3-3 के चार ग्रपों में बांटा गया है। भारत को पाकिस्तान और कुवैत के साथ ग्रुप-c में रखा गया है।

भारत-पाकिस्तान की टक्कर इस टूर्नामेंट में इंडियन टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। दोनों टीमें 7 नवंबर को आमने-सामने होंगी। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.05 बजे से शुरू होगा। IND vs PAK मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हांगकांग सिक्सेस 2025 का भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। फैंस टीवी पर सभी मैच सोनी के स्पोर्ट्स चैनल देख सकते हैं। साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव और फैन कोड के एप और साइट पर भी उपलब्ध होगी। भारत का टूर्नामेंट में अब तक का प्रदर्शन

भारत का अब तक का प्रदर्शन बता दें कि हांगकांग सिक्सेस का आगाज साल 1992 में हुआ था। इस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। भारतीय टीम ने साल 2005 में ही खिताब जीता है। वहीं, पाकिस्तान, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों ने सबसे ज्यादा 5-5 बार खिताब अपने नाम किया है। श्रीलंका ने भारत के साथ एक बार खिताब जीता है।