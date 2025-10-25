Language
    हांगकांग सिक्सेस के लिए कुवैत की टीम घोषित, भारत-पाकिस्तान फिर एक बार होंगे आमने-सामने

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 09:41 PM (IST)

    हांगकांग सिक्सेस के लिए कुवैत की टीम घोषित।

    नई दिल्ली, जेएनएन। कुवैत क्रिकेट ने शनिवार को हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए अपनी टीम की घोषणा की, जो इस प्रतिष्ठित छह सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में देश का ऐतिहासिक डेब्यू होगा। यह टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर 2025 तक हांगकांग के टिन क्वोंग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में खेला जाएगा।

    कुवैत को ग्रुप सी में रखा गया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान जैसी दिग्गज टीमें शामिल हैं। हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस 2025 में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें चार समूहों में बांटा गया है। कुवैत अपना पहला मैच 7 नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा।

    यासिन पटेल करेंगे कप्तानी

    यह कुवैत के खिलाड़ियों के लिए टेस्ट खेलने वाले देशों के शीर्ष पेशेवर खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का एक अनूठा अवसर होगा। ऑलराउंडर यासिन पटेल टीम की कप्तानी करेंगे। पटेल कुवैत क्रिकेट के विकास में एक अहम भूमिका निभा चुके हैं और अपने अनुभव व नेतृत्व क्षमता से टीम को मजबूती देंगे।

    टूर्नामेंट में टीमों को चार ग्रुपों में बांटा गया है। पूल ए में दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और नेपाल हैं। पूल बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूएई की टीमें हैं। पूल सी में भारत, पाकिस्तान और कुवैत को रखा गया है। वहीं, पूल डी में श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग, चीन की टीमें शामिल हैं।

    भारत पाकिस्तान होंगे आमने-सामने

    भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के दिग्गज टूर्नामेंट के पहले ही मैच में आमने-सामने होंगे। हांगकांग में होने वाले हांगकांग सिक्सस टूर्नामेंट में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान मुकाबला करते हुए दिखाई देंगे। भारतीय टीम की कमान दिनेश कार्तिक संभालेंगे। आर अश्विन भी खेलते हुए दिखाई देंगे।

    कुवैत की टीम:- यासिन पटेल (कप्तान), रविजा संदारुवन, उस्मान पटेल, अदनान इदरीस, मीट भावसार, बिलाल ताहिर, मोहम्मद शफीक।

    संभावित भारतीय टीम- दिनेश कार्तिक (कप्तान), रविचंद्रन अश्विन, रॉबिन उथप्पा, शिखर धवन, स्टुअर्ट बिन्नी, शहबाज नदीम और युसूफ पठान।