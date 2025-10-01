IND A VS AUS A: BCCI के दखल के बाद रिशेड्यूल हुआ टीम इंडिया का मैच, श्रेयस अय्यर की टीम ऑस्ट्रेलिया को पटखने को तैयार

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाला पहला वनडे मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था जिसे अब बुधवार को कराया जाएगा। बीसीसीआई के निर्देश के बाद मैदान को सुखाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यदि बुधवार को वर्षा नहीं हुई तो अंपायर निरीक्षण के बाद मैच खेला जाएगा। दर्शकों को मैच देखने की अनुमति नहीं है।

जागरण संवाददाता, कानपुर : भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच मंगलवार को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाला पहला वनडे मुकाबला अब बुधवार को होगा। मंगलवार को हुई वर्षा के बाद इसे रद करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसे रिशेड्यूल किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देर रात उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) को बीसीसीआई की ओर से मिले निर्देश के बाद मैदान को सुखाने की तैयारी शुरू कर दी गई। रात 10 बजे वर्षा बंद होने के बाद टूर्नामेंट डायरेक्टर, पिच क्यूरेटर और न्यूट्रल क्यूरेटर के साथ 100 से ज्यादा मैदानकर्मी देर रात तक मैदान को तैयार करने में जुटे रहे। अगर बुधवार को वर्षा नहीं हुई तो सुबह आठ बजे अंपायर और मैच रेफरी कर्नल संजय वर्मा आउटफील्ड का निरीक्षण करने के बाद मैच खेला जाएगा। इस मैच को दर्शकों के बिना ही कराया जाएगा।

जमकर हुई बारिश करीब आठ वर्ष के बाद ग्रीन पार्क को मिली वनडे सीरीज की मेजबानी का पहला मैच मंगलवार को बारिश के कारण खेला नहीं जा सका। भारत ए और आस्ट्रेलिया ए सीरीज के पहले मुकाबले में झमाझम वर्षा के चलते शाम सवा पांच बजे मैच को रद करने की घोशणा कर दी गई थी जिसे बाद में बदल दिया गया।