IND A VS AUS A: BCCI के दखल के बाद रिशेड्यूल हुआ टीम इंडिया का मैच, श्रेयस अय्यर की टीम ऑस्ट्रेलिया को पटखने को तैयार
कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाला पहला वनडे मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था जिसे अब बुधवार को कराया जाएगा। बीसीसीआई के निर्देश के बाद मैदान को सुखाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यदि बुधवार को वर्षा नहीं हुई तो अंपायर निरीक्षण के बाद मैच खेला जाएगा। दर्शकों को मैच देखने की अनुमति नहीं है।
जागरण संवाददाता, कानपुर : भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच मंगलवार को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाला पहला वनडे मुकाबला अब बुधवार को होगा। मंगलवार को हुई वर्षा के बाद इसे रद करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसे रिशेड्यूल किया गया है।
देर रात उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) को बीसीसीआई की ओर से मिले निर्देश के बाद मैदान को सुखाने की तैयारी शुरू कर दी गई। रात 10 बजे वर्षा बंद होने के बाद टूर्नामेंट डायरेक्टर, पिच क्यूरेटर और न्यूट्रल क्यूरेटर के साथ 100 से ज्यादा मैदानकर्मी देर रात तक मैदान को तैयार करने में जुटे रहे। अगर बुधवार को वर्षा नहीं हुई तो सुबह आठ बजे अंपायर और मैच रेफरी कर्नल संजय वर्मा आउटफील्ड का निरीक्षण करने के बाद मैच खेला जाएगा। इस मैच को दर्शकों के बिना ही कराया जाएगा।
जमकर हुई बारिश
करीब आठ वर्ष के बाद ग्रीन पार्क को मिली वनडे सीरीज की मेजबानी का पहला मैच मंगलवार को बारिश के कारण खेला नहीं जा सका। भारत ए और आस्ट्रेलिया ए सीरीज के पहले मुकाबले में झमाझम वर्षा के चलते शाम सवा पांच बजे मैच को रद करने की घोशणा कर दी गई थी जिसे बाद में बदल दिया गया।
वर्षा के बीच भी शहर के साथ कई जिलों से क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंचे। जिन्हें दोपहर के बाद तेज हुई वर्षा ने निराश किया और मैच बिना गेंद फेंके रद किया गया था। मंगलवार को पहले वनडे मुकाबले के लिए सुबह नौ बजे भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाड़ियों ने आकर अभ्यास शुरू कर दिया। अभ्यास के 20 मिनट बाद ही वर्षा की शुरुआत हो गई और जिसके कारण मेजबान और मेहमान टीम के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में चले गए।
उप्र क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इस बार मैच की तैयारियों पर जोर दिया गया। वर्षा की शुरुआत होने के 15 मिनट के भीतर ही 100 से ज्यादा मैदान कर्मियों ने पूरे ग्राउंड को कवर कर दिया।
ये खिलाड़ी बनेंगे हिस्सा
भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज के तीन और पांच अक्टूबर को होने वाले मुकाबले में एशिया कप की विजेता टीम में शामिल तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह खेलेंगे।
