INDA vs AUSA: इकाना में राहुल और सिराज ने परखी तैयारी, मंगलवार से शुरू होगा दूसरा मुकाबला

INDA vs AUSA 2nd Unofficial Test भारत अगले माह दो अक्टूबर से वेस्टइंडीज के विरुद्ध दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा। इसके लिए टीम की घोषणा 23 या 24 को हो सकती है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारतीय टीम और आस्ट्रेलिया-ए मंगलवार से दूसरा मैच खेलने उतरेगी जिसमें चयनकर्ताओं की नजर केएल राहुल और मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन पर होगी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ: भारत अगले माह दो अक्टूबर से वेस्टइंडीज के विरुद्ध दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा। इसके लिए टीम की घोषणा 23 या 24 को हो सकती है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारतीय टीम और आस्ट्रेलिया-ए मंगलवार से दूसरा मैच खेलने उतरेगी, जिसमें चयनकर्ताओं की नजर केएल राहुल और मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन पर होगी। इस मुकाबले से पहले दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने रविवार को अभ्यास सत्र में करीब तीन घंटे बिताकर अपनी तैयारी पुख्ता की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिराज ने नेट पर करीब 10 ओवर की गेंदबाजी की, जबकि राहुल बल्लेबाजी के दौरान लंबे शॉट लगाते नजर आए। दोनों खिलाड़ी दूसरे मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वेस्टइंडीज के विरुद्ध सीरीज में मोहम्मद सिराज का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। सिराज ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम के लिए करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए ओवल टेस्ट में नौ विकेट हासिल किए थे। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत भारत को जीत मिली। वह आइर्सीसी के प्लेयर आफ द मंथ भी बने थे।

वैसे इकाना की पिच बल्लेबाजों के लिए अधिक मुफीद मानी जाती है, लेकिन सटीक लाइन-लेंथ से गेंदबाजी करने वाले को यहां मदद मिलती है। ऐसे में मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया-ए के विरुद्ध भारत-ए के लिए मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं। इकाना में हुए पहले मैच में हर्ष दुबे को छोड़ दें तो अन्य भारतीय गेंदबाज कोई प्रभाव नहीं डाल सके थे।