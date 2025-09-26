Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय ए टीम ने रच दिया इतिहास, पहली बार हुआ ऐसा करिश्मा; केएल राहुल और साई सुदर्शन ने ठोके शतक

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:12 PM (IST)

    India A Record ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 412 रन के लक्ष्य को चेज कर भारतीय ए टीम ने इतिहास रच दिया। इससे पहले टीम ए टेस्ट क्रिकेट इतिहास में किसी भी टीम ने ऐसा कमाल नहीं किया था। भारत के इस रिकॉर्ड रन चेज में दो बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेलकर अहम भूमिका निभाई। भारत ने दो मैच की सीरीज 1-0 से अपने नाम की।

    prefferd source google
    Hero Image
    ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ साई सुदर्शन ने किया धमाकेदार प्रदर्शन। फाइल फोटो

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। 412 रन के लक्ष्य को चेज कर भारतीय ए टीम ने इतिहास रच दिया। इससे पहले टीम ए टेस्ट क्रिकेट इतिहास में किसी भी टीम ने ऐसा कमाल नहीं किया था। भारत के इस रिकॉर्ड रन चेज में दो बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेलकर अहम भूमिका निभाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, टीम ए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टीम ने 400 से अधिक रनों का टारगेट चेज किया हो। इससे पहले किसी भी ए टीम ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 400 से ज्यादा रनों का टारगेट चेज नहीं किया था। भारत के इस रिकॉर्ड रन में केएल राहुल और साई सुदर्शन ने अहम भूमिका निभाई।

    भारत को मिला था 412 रन का टारगेट

    मैच में इंडिया ए के सामने जीत के लिए 412 रनों का टारगेट था। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया ए को इस मैच में शानदार शुरुआत मिली। एन जगदीशन और केएल राहुल के बीच पहले विकेट के लिए 176 रन की पार्टनरशिप हुई। एन जगदीशन 36 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद केएल राहुल रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे।

    ध्रुव जुरेल का भी चला बल्ला

    चौथे दिन केएल राहुल ने फिर से बल्लेबाजी की और 176 रन बनाकर नाबाद लौटे। अपनी इस पारी में उन्होंने 16 चौके और 4 छक्के लगाए। वहीं, साई सुदर्शन ने भी शानदार शतक जड़ा। वह 172 गेंद में 100 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान ध्रुव जुरेल ने 66 गेंद में 56 रनों की पारी खेली। नितीश कुमार रेड्डी 16 रन बनाकर नाबाद लौटे। राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला।

    पहली पारी में खराब रहा प्रदर्शन

    इंडिया ए की पहली पारी 194 रन पर सिमट गई थी। साई सुदर्शन ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। केएल राहुल और ध्रुव जुरेल का बल्ला नहीं चला था। दोनों फेल रहे थे। देवदत्त पडिक्कल का भी बल्ला खामोश रहा था। हालांकि, गेंदबाजों ने वापसी करने का मौका दिया। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में गुरनूर और सुथार ने 3-3 विकेट लिए। सिराज और यश को 2-2 विकेट मिले।

    यह भी पढ़ें- IND A vs AUS A: दोहरा शतक नहीं बना सके केएल राहुल, 412 रन का टारगेट हासिल कर इंडिया ने दी ऑस्ट्रेलिया को मात

    यह भी पढ़ें- IND A vs AUS A Series: कानपुर में 30 सितंबर से ग्रीन पार्क में क्रिकेट का रोमांच, टिकट ऐसे करें बुक