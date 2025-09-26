भारतीय ए टीम ने रच दिया इतिहास, पहली बार हुआ ऐसा करिश्मा; केएल राहुल और साई सुदर्शन ने ठोके शतक

India A Record ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 412 रन के लक्ष्य को चेज कर भारतीय ए टीम ने इतिहास रच दिया। इससे पहले टीम ए टेस्ट क्रिकेट इतिहास में किसी भी टीम ने ऐसा कमाल नहीं किया था। भारत के इस रिकॉर्ड रन चेज में दो बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेलकर अहम भूमिका निभाई। भारत ने दो मैच की सीरीज 1-0 से अपने नाम की।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। 412 रन के लक्ष्य को चेज कर भारतीय ए टीम ने इतिहास रच दिया। इससे पहले टीम ए टेस्ट क्रिकेट इतिहास में किसी भी टीम ने ऐसा कमाल नहीं किया था। भारत के इस रिकॉर्ड रन चेज में दो बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेलकर अहम भूमिका निभाई।

दरअसल, टीम ए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टीम ने 400 से अधिक रनों का टारगेट चेज किया हो। इससे पहले किसी भी ए टीम ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 400 से ज्यादा रनों का टारगेट चेज नहीं किया था। भारत के इस रिकॉर्ड रन में केएल राहुल और साई सुदर्शन ने अहम भूमिका निभाई।

भारत को मिला था 412 रन का टारगेट मैच में इंडिया ए के सामने जीत के लिए 412 रनों का टारगेट था। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया ए को इस मैच में शानदार शुरुआत मिली। एन जगदीशन और केएल राहुल के बीच पहले विकेट के लिए 176 रन की पार्टनरशिप हुई। एन जगदीशन 36 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद केएल राहुल रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे।

ध्रुव जुरेल का भी चला बल्ला चौथे दिन केएल राहुल ने फिर से बल्लेबाजी की और 176 रन बनाकर नाबाद लौटे। अपनी इस पारी में उन्होंने 16 चौके और 4 छक्के लगाए। वहीं, साई सुदर्शन ने भी शानदार शतक जड़ा। वह 172 गेंद में 100 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान ध्रुव जुरेल ने 66 गेंद में 56 रनों की पारी खेली। नितीश कुमार रेड्डी 16 रन बनाकर नाबाद लौटे। राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला।