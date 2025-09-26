IND A vs AUS A: दोहरा शतक नहीं बना सके केएल राहुल, 412 रन का टारगेट हासिल कर इंडिया ने दी ऑस्ट्रेलिया को मात

IND A vs AUS A लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर खेल गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच को इंडिया ए ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ए द्वारा दिए गए 412 रनों का टारगेट चेज कर लिया। केएल राहुल 176 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। वहीं साई सुदर्शन ने 100 रन की लाजवाब पारी खेली।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए को दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में 5 विकेट से हराकर 1-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। दूसरे मुकाबले में 412 रन के लक्ष्य का पीछे करते हुए टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल और साई सुदर्शन ने अहम योगदान दिया। दोनों शतकीय पारी खेली।

वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को देखते हुए केएल राहुल और साई सुदर्शन का ये प्रदर्शन सीनियर टीम के लिए काफी राहत भरा होगा। केएल राहुल ने नाबाद रहते हुए 176 रन की पारी खेली। वहीं, साई सुदर्शन ने 100 रन की आकर्षक पारी खेली।

185 रन पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया की पारी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया-ए टीम की दूसरी पारी तीसरे दिन के खेल में 185 रनों पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया को कुल 411 रन की बढ़त मिली और भारत को जीत के लिए 412 रन का लक्ष्य मिला। चेज करते हुए टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत की। हालांकि, अर्धशतक बनाकर केएल राहुल रिटायर हर्ट होकर पवेलियन लौट गए थे।

दोहरे शतक से चूके राहुल वह चौथे दिन के खेल में वापस बल्लेबाजी करने उतरे और अंत तक नाबाद रहे। राहुल 24 रन से अपना दोहरा शतक नहीं बना पाए। उन्होंने नाबाद 176 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। राहुल के अलावा साई सुदर्शन के बल्ले से भी शतकीय पारी देखने को मिली। वह 100 रन बनाकर आउट हुए।