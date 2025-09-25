Language
    By Digital Desk Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:31 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया-ए के विरुद्ध अनाधिकृत टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं अहम मुकाबला बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में गुरुवार को जी. बरार और मानव सुधार की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत-ए ने कंगारू टीम की दूसरी पारी को 185 रनों पर समेट दिया लेकिन पहली पारी में पिछड़ने की वजह से मेजबान टीम को 412 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला।

    केएल राहुल ने खेली अर्धशतकीय पारी। इमेज- यूपीसीए

     जागरण संवाददाता, लखनऊ: ऑस्ट्रेलिया-ए के विरुद्ध अनाधिकृत टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं अहम मुकाबला बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में गुरुवार को जी. बरार और मानव सुधार की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत-ए ने कंगारू टीम की दूसरी पारी को 185 रनों पर समेट दिया, लेकिन पहली पारी में पिछड़ने की वजह से मेजबान टीम को 412 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला।

    केएल राहुल (नाबाद 69) के अर्धशतक और साई सुदर्शन की नाबाद 44 रनों की पारी की बदौलत भारत तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आखिरी दिन शुक्रवार को उसे मैच एवं सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए सिर्फ 243 रनों की जरूरत है, जबकि उसके पास अभी आठ विकेट हैं।

    सुदर्शन के साथ नाइट वाचमैन के तौर पर मानव सुथार (नाबाद 01) क्रीज पर डटे हैं। वेस्टइंडीज से अगले माह होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए गुरुवार को भारतीय टीम की घोषणा हुई, जिसमें ध्रुव चंद जुरेल केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन और नारायण जगदीशन को जगह दी गई है।

    सुथार एवं बरार ने तीन-तीन लिए

    इसके पहले आस्ट्रेलियाई टीम ने 16 रन रन तीन विकेट से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। टीम ने कुल स्कोर में सिर्फ एक रन जोड़े थे तभी मोहम्मद सिराज की एक बेहतरीन गेंद ने कूपर कानली (01) को बोल्ड कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। हालांकि, इसके बाद कप्तान नाथन मैक्स्वीनी (नाबाद 85) ने जोश फिलिप (50) के साथ छठे विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी आस्ट्रेलिया को संकट से उबारने का प्रयास किया।

    भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन-लेंथ का कंगारुओं के पास कोई जवाब नहीं था। मैकस्वीनी और फिलिप के अलावा एक भी बल्लेबाज क्रीज जी. बरार व मानव सुथार का डटकर सामना नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपनी उम्दा पारी में 10 चौके व एक छक्का लगाए, जबकि जोश फिलिप ने आठ चौके जड़े। भारत के लिए सुथार एवं बरार ने तीन-तीन, सिराज व यश ठाकुर ने दो-दो विकेट हासिल किए।

    रिटायर्ड हर्ट हुए राहुल, पडिक्कल सस्ते में आउट

    412 रनों के लक्ष्य के जवाब में खेलने उतरी भारतीय टीम के लिए विकेटकीपर नारायण जगदीशन (36) व केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 85 रन जोड़कर ठोस शुरुआत की। खासकर, केएल राहुल ने क्रीज पर पहुंचते ही कई उम्दा शॉट लगाए। उन्होंने अपनी पारी में 92 गेंदों का सामना किया और नौ चौके जड़े, जबकि जगदीशन के बल्ले से पांच चौके निकले।

    मेजबान टीम को दूसरा झटका देवदत्त पडिक्कल (05) के रूप में लगा। वह मर्फी की अंदर आती गेंद को समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। उस समय टीम का स्कोर दो विकेट पर 169 रन था। साई सुदर्शन दूसरे छोर पर एक और अर्धशतक जड़ने के लिए क्रीज पर डटे हैं।

    तीसरे दिन स्टंप्स तक भारत ने दो विकेट खोकर 169 रन बना लिए हैं। आस्ट्रेलिया के लिए दोनों सफलताएं टाड मर्फी को मिलीं। भारत को जीतने के लिए साई सुदर्शन के अलावा, नीतीश रेड्डी और जुरेल को बड़ी पारी खेलनी होगी। पहला सत्र दोनों टीमों के लिए निर्णायक साबित होगा।

