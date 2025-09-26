Language
    IND A vs AUS A Series: कानपुर में 30 सितंबर से ग्रीन पार्क में क्रिकेट का रोमांच, टिकट ऐसे करें बुक

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:14 PM (IST)

    कानपुर में क्रिकेट का जुनून चरम पर है। 30 सितंबर से भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच शुरू होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए टिकटों की बिक्री ने जोर पकड़ लिया है। ऑनलाइन के बाद अब आफलाइन टिकट की बिक्री शुरू हो चुकी है। आनलाइन बुक माय शो से तो आफलाइन इन जगहों से टिकट खरीद सकते हैं।

    कानपुर होने वाले मैच के लिए टिकट खरीदते हुए लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ तीन दिन बाकी है। तीन दिन बाद भारत और आस्ट्रेलिया का रोमांचकारी मुकाबला होना है। इस रोमांच के लिए टिकट की बिक्री शुरू हो चुकी है।

    भारत और आस्ट्रेलिया के बीच 30 सितंबर से शुरू हो रही तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए ऑनलाइन टिकट बुक माय शो पर बिक रही है। शुक्रवार ग्रीन पार्क सहित शहर के सात काउंटर पर टिकट बिक्री शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में शहर के क्रिकेट प्रेमी मैच की टिकट हासिल करने के लिए काउंटर पर पहुंच रहे हैं। ग्रीन पार्क में ऑफलाइन टिकट बिक्री शुरू होने पर पहले टिकट शुभम कुमार ने खरीदा। वहीं, लाजपत नगर सेंटर पर मैच की पहली टिकट 10 वर्षीय विवान ने ली।

    टूर्नामेंट डायरेक्टर डा.संजय कपूर ने बताया कि दो दिन से ऑनलाइन बिक रही टिकटों को लेकर दर्शकों का रुझान काफी अच्छा मिल रहा है। इस समय एक हजार से ऊपर की टिकट बिक चुकी है। आठ साल बाद ग्रीन पार्क में वनडे मैच होने जा रहे हैं। हमने टिकटों की कीमत काफी कम इसीलिए रखी है जिससे प्रत्येक दर्शक स्टेडियम में बैठकर मैच का पूरा लुफ्त उठा सके। ग्रीन पार्क में होने वाले मैचों के लिए टिकटों की कीमत मात्र 100 रुपये से लेकर 499 तक है। ,

    ग्रीन पार्क स्टेडियम में पहला वनडे 30 सितंबर को दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा वनडे तीन अक्टूबर तथा तीसरा पांच अक्टूबर को खेला जायेगा। शहर में बनने वाले सात काउंटर में ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर, बाटू टेलीफोन प्वाइंट गोविंद नगर, बाटू टेलीफोन प्वाइंट लाजपत नगर, यूनीसेफ मोबाइल लाल बंग्ला, स्माइल स्टोर बिरहाना रोड, हीरा टेली कम्यूनिकेशन कल्याणपुर, ड्रीम्स टेलीशॉप यशोदा नगर में टिकट खरीदने के लिए क्रिकेट प्रेमी पहुंच रहे हैं।

    टिकट के दाम (रुपये में)

    • बी जनरल, सी स्टाल:::: 100
    • सी बालकनी:::: 200
    • पवेलियन ग्राउंड:::: 250
    • पवेलियन बालकनी, वीआइपी पवेलियन:::: 499