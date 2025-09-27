ऑस्ट्रेलिया से पंगा लेने कानपुर पहुंची टीम इंडिया, होटल में रामधुन के साथ हुआ जोरदार स्वागत

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए टीम के खिलाड़ी शहर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया-ए टीम लखनऊ से सड़क मार्ग से पहुंची जबकि भारत-ए के खिलाड़ी लखनऊ दिल्ली और बेंगलुरु से कानपुर एयरपोर्ट पर उतरे। होटल में टीमों का परंपरागत स्वागत किया गया।

जागरण संवाददाता, कानपुर: 30 सितंबर से पांच अक्टूबर के बीच ग्रीन पार्क की मेजबानी में पहली बार होने जा रही डे-नाइट वनडे सीरीज के लिए भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए टीम के खिलाड़ी शनिवार को शहर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया ए टीम के 14 खिलाड़ी सपोर्ट स्टाफ के साथ लखनऊ से सड़क मार्ग से होटल लैंडमार्क पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, भारत-ए टीम के चार खिलाड़ी सपोर्ट स्टाफ के साथ लखनऊ से तथा आठ खिलाड़ी दिल्ली और बेंगलुरू की फ्लाइट से कानपुर एयरपोर्ट पर उतरे। मेजबान और मेहमान टीम का स्वागत होटल में उप्र क्रिकेट एसोसिएशन ने परंपरागत रूप से किया।

हुआ जोरदार स्वागत रामधुन के बीच होटल में प्रवेश करते हुए खिलाड़ियों को रुद्राक्ष की माला पहनाकर भारतीय परंपरा का और संस्कृति के दर्शन कराए गए। शनिवार को शहर में सबसे पहले भारतीय ए टीम के खिलाड़ी सूर्यांश, विप्रराज, गुरजापनीत सिंह और आयुष सपोर्ट स्टाफ के साथ लखनऊ से सड़क मार्ग होते हुए होटल पहुंचे।

वहीं, दिल्ली एयरपोर्ट से सिरमजीत सिंह, प्रियांश आर्या, निशांत सिंधु, अभिषेक पोरेल, नई दिल्ली एयरपोर्ट से प्रभसिमरन सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि विश्नोई, बेंगलुरु से रेयान पराग पहुंचे। जिन्हें यूपीसीए की ओर से नामित लोकल मैनेजर मनीष मेहरोत्रा लेकर होटल पहुंचे।

दो चरण में आएंगे खिलाड़ी टूर्नामेंट डायरेक्टर डा. संजय कपूर ने बताया कि भारतीय ए टीम के खिलाड़ी दो चरण में शहर आ रहे हैं। पहले चरण में 14 खिलाड़ी शहर आ चुके हैं। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर रविवार को मुंबई की फ्लाइट से कानपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। जबकि, एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 30 सितंबर और एक अक्टूबर को तिलक वर्मा और हर्षित राणा शहर आकर टीम का हिस्सा बनेंगे।