IND vs PAK: क्या फाइनल में अर्शदीप सिंह को खिलाएंगे सूर्यकुमार? श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद उठ रहे सवाल

भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हरा दिया। सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को जीत दिलाई और इसी के साथ सवाल उठने लगे हैं कि क्या टीम मैनेजमेंट पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले फाइनल में अर्शदीप सिंह को मौका देगा या नहीं?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को श्रीलंका को रोमांचक मैच में हरा दिया। ये मैच सुपर ओवर में गया था जहां भारत ने जीत हासिल की थी। श्रीलंकाई टीम आसानी जीतती दिख रही थी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने 19वें ओवर में शानदार गेंदबाजी की जिससे टीम परेशानी में आ गई और फिर बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने सुपर ओवर में भी श्रीलंका को ज्यादा रन नहीं बनाने दिए।

अर्शदीप अभी तक इस टूर्नामेंट में लगातार नहीं खेल रहे हैं। जब जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाता है तब वह खेलते हैं। ओमान के खिलाफ उन्हें मौका मिला और फिर श्रीलंका के खिलाफ उन्हें प्लेइंग-11 में जगह मिली। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने जो खेल दिखाया है उसे देखने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं क्या अर्शदीप सिंह को फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खिलाना चाहिए।

मुश्किल हो जाएगा समीकरण इस बात में कोई शक नहीं है कि अर्शदीप सिंह टी20 में भारत के बेहतरीन गेंदबाज हैं। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, लेकिन एशिया कप में टीम मैनेजमेंट ने जो संयोजन तय किया है उसमें अर्शदीप सिंह की जगह नहीं बन रही है। भारत इस टूर्नामेंट में तीन स्पिनरों के साथ उतर रही है। तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह का साथ हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे दे रहे हैं। इसी कारण अर्शदीप की जगह नहीं बन पा रही है।

फाइनल में भी टीम संभवतः यही समीकरण के साथ उतरेगी। हालांकि, पांड्या की चोट पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। अगर वह नहीं खेलते हैं तो हो सकता है कि अर्शदीप को मौका मिल जाए। अर्शदीप डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाज हैं और फाइनल में अगर वह खेलते हैं तो भारत को फायदा होगा, लेकिन इसके लिए फिर टीम को अपने संयोजन में बदलाव करने होंगे।