अर्शदीप सिंह ने बताया सुपर ओवर का मास्टर प्लान, इस रणनीति से किया श्रीलंका का बंटाधार

भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हरा अपने अजेय क्रम जारी रखा। सुपर ओवर में भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया। मैच के बाद अर्शदीप ने बताया है कि वह किस प्लान के साथ सुपर ओवर फेंकने उतरे थे।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को श्रीलंका को सुपर ओवर में हरा दिया। ये एशिया कप-2025 का पहला सुपर ओवर था। श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी की और सिर्फ दो रन ही बनाए। उसे यहां तक रोकने में भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का अहम रोल रहा।

अर्शदीप ने पहले ही गेंद पर कुसल परेरा को आउट किया और फिर चौथी गेंद पर दासुन शनाका को पवेलियन भेजा। एक वाइड सहित अर्शदीप ने सिर्फ दो रन दिए। सूर्यकुमार ने पहली ही गेंद पर तीन रन लेकर भारत को जीत दिलाई। मैच के बाद अर्शदीप ने बताया है कि वह सुपर ओवर में क्या प्लान लेकर उतरे थे।

ये था प्लान अर्शदीप शुरुआती ओवरों में महंगे रहे थे, लेकिन आखिरी ओवरों में उन्होंने भारत की वापसी करा दी थी। 19वां ओवर फेंकने आए अर्शदीप ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर रन नहीं बनाने दिए। सुपर ओवर में भी यही हुआ। अर्शदीप ने मैच के बाद बीसीसीआई द्वारा जारी वीडियो में कहा, "मेरी भावना ये कह रही थी कि हमने पावरप्ले में रन लुटाए, लेकिन बाद में सभी ने अपना योगदान दिया और मैच को सुपर ओवर में ले गए। सुपर ओवर में मेरा प्लान साफ था कि मैं वाइड यॉर्कर फेंकूंगा और श्रीलंका को ऑफ साइड पर रन बनाने दूंगा।"