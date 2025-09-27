Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अर्शदीप सिंह ने बताया सुपर ओवर का मास्टर प्लान, इस रणनीति से किया श्रीलंका का बंटाधार

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:42 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हरा अपने अजेय क्रम जारी रखा। सुपर ओवर में भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया। मैच के बाद अर्शदीप ने बताया है कि वह किस प्लान के साथ सुपर ओवर फेंकने उतरे थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    अर्शदीप सिंह ने श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में दिखाया दम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को श्रीलंका को सुपर ओवर में हरा दिया। ये एशिया कप-2025 का पहला सुपर ओवर था। श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी की और सिर्फ दो रन ही बनाए। उसे यहां तक रोकने में भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का अहम रोल रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अर्शदीप ने पहले ही गेंद पर कुसल परेरा को आउट किया और फिर चौथी गेंद पर दासुन शनाका को पवेलियन भेजा। एक वाइड सहित अर्शदीप ने सिर्फ दो रन दिए। सूर्यकुमार ने पहली ही गेंद पर तीन रन लेकर भारत को जीत दिलाई। मैच के बाद अर्शदीप ने बताया है कि वह सुपर ओवर में क्या प्लान लेकर उतरे थे।

    ये था प्लान

    अर्शदीप शुरुआती ओवरों में महंगे रहे थे, लेकिन आखिरी ओवरों में उन्होंने भारत की वापसी करा दी थी। 19वां ओवर फेंकने आए अर्शदीप ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर रन नहीं बनाने दिए। सुपर ओवर में भी यही हुआ। अर्शदीप ने मैच के बाद बीसीसीआई द्वारा जारी वीडियो में कहा, "मेरी भावना ये कह रही थी कि हमने पावरप्ले में रन लुटाए, लेकिन बाद में सभी ने अपना योगदान दिया और मैच को सुपर ओवर में ले गए। सुपर ओवर में मेरा प्लान साफ था कि मैं वाइड यॉर्कर फेंकूंगा और श्रीलंका को ऑफ साइड पर रन बनाने दूंगा।"

    अर्शदीप का ये प्लान काम किया था और परेरा के बाद शानाका भी इसी जाल में फंसे थे। दोनों ऑफ साइड में बड़ा शॉट खेलने गए और आउट हो गए।

    खेले सिर्फ दो मैच

    इस एशिया कप में अर्शदीप सिंह ने सिर्फ दो मैच खेले हैं। पहला मैच ओमान के खिलाफ खेला था और फिर श्रीलंका के खिलाफ। दरअसल, इस टूर्नामेंट में टीम मैनेजमेंट ने तीन स्पिनरों के साथ उतरने की रणनीति अपनाई है और इसी कारण अर्शदीप को बाहर बैठना पड़ रहा है। यूं तो अर्शदीप टी20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं। वह भारत के इकलौते गेंदबाज हैं जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में विकेटों का शतक जमाया है। इस टूर्नामेंट से पहले अर्शदीप टी20 मैच में हमेशा भारत की प्लेइंग-11 का हिस्सा होते थे।

    यह भी पढ़ें- IND vs PAK: क्या फाइनल में अर्शदीप सिंह को खिलाएंगे सूर्यकुमार? श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद उठ रहे सवाल

    यह भी पढ़ें- हारिस रऊफ पर लगा जुर्माना, साहिबजादा को मिली चेतावनी, ICC ने सूर्यकुमार को दी वॉर्निंग