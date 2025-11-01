Women's World Cup Final: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच पर मंडरा रहा बारिश का संकट, चौंकाने वाली डिटेल्स आईं सामने
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्टेडियम पर खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश पहली बार विश्व कप खिताब जीतने की होगी। हालांकि, महाराष्ट्र के मौसम ने चिंता बढ़ा रखी है। मैच के दौरान बारिश होने के मजबूत अवसर हैं और ऐसे में मुकाबले का मजा किरकिरा हो सकता है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्टेडियम पर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस बार दुनिया एक नई टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखेगी।
हालांकि, टूर्नामेंट के निर्णायक मुकाबले से पहले क्रिकेट फैंस को मौसम की चिंता सताई जा रही है। नवी मुंबई में मैच के दिन बारिश होने की प्रबल संभावना है। महाराष्ट्र में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और अन्य आस-पास के क्षेत्रों में बारिश या आंधी-तूफान की उम्मीद बनी हुई है।
मैच के दिन बारिश की संभावना
एक्यूवेदर के मुताबिक शनिवार को 86 प्रतिशत बारिश की संभावना है। मैच के दिन यानी रविवार को 63 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच 50 प्रतिशत बारिश की संभावना है। याद हो कि डीवाय पाटिल स्टेडियम पहले ही एक मैच रद होते हुए देख चुका है। बारिश के कारण यहां भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला रद हो गया था।
क्या रिजर्व डे है?
आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के लिए एक दिन रिजर्व रखा है। इसका मतलब है कि अगर रविवार को बारिश के कारण खेल नहीं होता है तो सोमवार को इसे पूरा किया जाएगा। वैसे, मौसम की चेतावनी सोमवार के दिन भी डरा रही है। एक्यूवेदर की मानें तो सोमवार को 55 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।
अगर बारिश से धुला मैच तो...
बता दें कि अगर बारिश के कारण रविवार और सोमवार दोनों दिन मुकाबला नहीं हो सका तो फिर ट्रॉफी दोनों टीमें शेयर करेंगी। यानी भारत और दक्षिण अफ्रीका संयुक्त चैंपियन कहलाएंगी। वैसे, यह नतीजा कोई क्रिकेट फैन देखना नहीं चाहेगा। क्रिकेट फैंस दुआ करेंगे कि इंद्रदेव मैच पूरा होने दें ताकि दुनिया एक नया चैंपियन देख सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।