स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस बार दुनिया एक नई टीम को वर्ल्‍ड चैंपियन बनते हुए देखेगी।

हालांकि, टूर्नामेंट के निर्णायक मुकाबले से पहले क्रिकेट फैंस को मौसम की चिंता सताई जा रही है। नवी मुंबई में मैच के दिन बारिश होने की प्रबल संभावना है। महाराष्‍ट्र में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और अन्‍य आस-पास के क्षेत्रों में बारिश या आंधी-तूफान की उम्‍मीद बनी हुई है।

मैच के दिन बारिश की संभावना एक्‍यूवेदर के मुताबिक शनिवार को 86 प्रतिशत बारिश की संभावना है। मैच के दिन यानी रविवार को 63 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच 50 प्रतिशत बारिश की संभावना है। याद हो कि डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पहले ही एक मैच रद होते हुए देख चुका है। बारिश के कारण यहां भारत और बांग्‍लादेश के बीच मुकाबला रद हो गया था।

क्‍या रिजर्व डे है? आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्‍ड कप फाइनल के लिए एक दिन रिजर्व रखा है। इसका मतलब है कि अगर रविवार को बारिश के कारण खेल नहीं होता है तो सोमवार को इसे पूरा किया जाएगा। वैसे, मौसम की चेतावनी सोमवार के दिन भी डरा रही है। एक्‍यूवेदर की मानें तो सोमवार को 55 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।