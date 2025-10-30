स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Harmanpreet Kaur Crying: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS W) को हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के फाइनल (ICC Women's World Cup Final 2025) में जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया को दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने 5 विकेट से हराया। भारत की इस जीत की रियल स्टार रहीं जेमिमा रोड्रिग्स, जिन्होंने 127 रनों की नाबाद पारी खेली। अब फाइनल में भारतीय महिला टीम का सामना 2 नवंबर को नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका से होगा।

सेमीफाइनल मैच में जीत हासिल करते ही भारतीय टीम ने ये बता दिया कि इस बार दुनिया को एक नया चैंपियन मिलने वाला है। टीम इंडिया की ये जीत ऐतिहासिक रही, क्योंकि ये महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज रहा, जो भारत ने हासिल किया।

मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 338 रन का बड़ा टारगेट बनाया था, लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को 48.3 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मैच में मिली जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर हो या जेमिमा हो, सभी अपने जज्बातों को अपने आंसुओं के साथ बयां करते नजर आए।

भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान Harmanpreet Kaur रोने लगी दरअसल, ऑस्ट्रेलिया (India Women Defeat Australia in Semi Final)को विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में हराकर भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur Crying Video) की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए और उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरमनप्रीत को कोचिंग स्टाफ ने संभाला। हरमनप्रीत कौर कोचिंग स्टाफ के गले लगकर अपनी भावनाओं को जाहिर करती दिखीं।