    IND vs AUS W: भारत के फाइनल में कदम रखते ही फूट-फूटकर रोईं कप्‍तान Harmanpreet Kaur, बेटियों की भावना ने जीता दिल-VIDEO

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:39 PM (IST)

    Harmanpreet Kaur Crying Video: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। जेमिमा रोड्रिग्स (127*) की शानदार पारी की बदौलत भारत ने 338 रनों का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया, जो महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज है। इस जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर समेत खिलाड़ी भावुक होकर रो पड़े। अब भारत का सामना फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा।  

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Harmanpreet Kaur Crying: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS W) को हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के फाइनल (ICC Women's World Cup Final 2025) में जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया को दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने 5 विकेट से हराया। भारत की इस जीत की रियल स्टार रहीं जेमिमा रोड्रिग्स, जिन्होंने 127 रनों की नाबाद पारी खेली। अब फाइनल में भारतीय महिला टीम का सामना 2 नवंबर को नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका से होगा।

    सेमीफाइनल मैच में जीत हासिल करते ही भारतीय टीम ने ये बता दिया कि इस बार दुनिया को एक नया चैंपियन मिलने वाला है। टीम इंडिया की ये जीत ऐतिहासिक रही, क्योंकि ये महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज रहा, जो भारत ने हासिल किया।

    मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 338 रन का बड़ा टारगेट बनाया था, लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को 48.3 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मैच में मिली जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर हो या जेमिमा हो, सभी अपने जज्बातों को अपने आंसुओं के साथ बयां करते नजर आए।

    दरअसल, ऑस्ट्रेलिया (India Women Defeat Australia in Semi Final)को विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में हराकर भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur Crying Video) की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए और उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरमनप्रीत को कोचिंग स्टाफ ने संभाला। हरमनप्रीत कौर कोचिंग स्टाफ के गले लगकर अपनी भावनाओं को जाहिर करती दिखीं।

    उनके अलावा टीम के बाकी महिला खिलाड़ी भी रोने लगी, जबकि 127 रन की नाबाद पारी खेलने वाली जेमिमा भी फूट-फूटकर रोती नजर आईं और उन्होंने रोते हुए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपना इंटरव्यू दिया। जेमिमा ने एक छोर संभालकर 134 गेंद में 14 चौके की मदद से 127 रन की मैच विनिंग नाबाद पारी खेली।

    भारत तीसरी बार महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचा

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए तीसरी बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। टीम इंडिया इससे पहले 2005 और 2017 में उपविजेता रही थी। इस बार "विमेन इन ब्लू" अपनी पहली खिताबी जीत की तलाश में 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी।

    भारत की इस जीत के साथ कई बड़े रिकॉर्ड भी बने:-

    • पहली बार 300+ रन का पीछा किसी वर्ल्ड कप नॉकआउट (पुरुष या महिला) में सफल हुआ। इससे पहले पुरुष विश्व कप 2015 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 298 रन का लक्ष्य हासिल किया था।
    • भारतीय महिलाओं ने 339 रन का पीछा कर इतिहास रचा। यह महिला वनडे इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सफल रनचेज है। दिलचस्प बात यह है कि पिछला रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिसने इस टूर्नामेंट में ही भारत के खिलाफ 331 रन का पीछा किया था।
    • भारत ने ऑस्ट्रेलिया की 15 मैचों की वर्ल्ड कप विनिंग स्ट्रीक (सभी टीमों में सबसे लंबी) तोड़ दी।
    • जेमिमा रोड्रिग्स वर्ल्ड कप नॉकआउट में रन-चेज के दौरान शतक लगाने वाली दूसरी बल्लेबाज बनीं।


