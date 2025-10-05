Language
    IND W vs PAK W Live Streaming: 11 बार लगे ‘जीरो’ के दाग को मिटाना चाहेगा पाकिस्तान, भारत से भिड़ंत आज

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    IND W vs PAK W आज कोलंबो में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच विश्व कप का महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा। हाल ही में पुरुष टीम ने एशिया कप में पाकिस्तान को हराया था और अब महिला टीम से भी यही उम्मीद है। वनडे में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है जिसमें उन्होंने 20 सालों में सभी 11 मैच जीते हैं।

    IND W vs PAK W Live Streaming Details: कहां देखें भारत-पाक महिला टीम का लाइव मैच

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND W vs PAK W Live Streaming: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच विश्व कप का मुकाबला आज कोलंबो में खेला जाना है। ये मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। हाल ही में एशिया कप 2025 में भारत की पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 3 बार मात दी और फाइनल में हराकर खिताब जीता।

    अब बारी भारतीय महिला टीम की है, जिनका वनडे में पाकिस्तान पर पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच 20 साल के दौरान 11 मैच खेले गए है, जिसमें हर मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई है।

    इस बार भी भारतीय महिला टीम से विश्व कप में यही उम्मीद होगी कि वह पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। ऐसे में जानते हैं फैंस कब, कहां और कैसे भारत-पाकिस्तान महिला टीम का ये लाइव मैच देख सकते हैं।

    IND W vs PAK W Live Streaming Details

    • टीमें- भारत और पाकिस्तान महिला टीम का मैच
    • कब होगा मैच- 5 अक्टूबर, रविवार
    • कहां होगा मैच- कोलंबो, आर प्रेमदासा स्टेडियम
    • कैसे देखें लाइव- स्टार स्पोर्ट्स (टीवी पर)
    • कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग- जियो हॉटस्टार ऐप और बेवसाइट पर

    IND W vs PAK W ODI Head to Head

    कम्र: तारीख टीम विरोधी टीम जीत/हार
    1. 6 मार्च 2022 भारत पाकिस्तान भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से हराया
    2. 2 जुलाई 2017 भारत पाकिस्तान भारत ने पाकिस्तान पर 95 रन से जीत दर्ज की
    3.  19 फरवरी 2017 भारत पाकिस्तान टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीता मैच
    4. 7 फरवरी 2013 भारत पाकिस्तान भारत ने 6 विकेट से जीता मैच
    5. 7 मार्च 2009 भारत पाकिस्तान भारत ने 10 विकेट से जीता मैच
    6. 9 मई 2008 भारत पाकिस्तान 207 रन से पाकिस्तान को हराया
    7. 5 मई 2008 भारत पाकिस्तान 182 रन से हारा पाकिस्तान
    8. 19 दिसंबर 2026 भारत पाकिस्तान 103 रन से पाकिस्तान को मात दी
    9. 13 दिसंबर 2006 भारत पाकिस्तान 80 रन से हारा पाकिस्तान
    10.  2 जनवरी 2006 भारत पाकिस्तान 10 विकेट से हारा पाकिस्तान 
    11. 30 दिसंबर 2005 भारत पाकिस्तान 193 रन से हारा पाकिस्तान

    IND W vs PAK W: दोनों टीमें

    भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतीका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्रीचरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़

    रिजर्व खिलाड़ी- तेजल हसब्निस,प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, मिन्नू मणि, सयाली सतघरे

    पाकिस्तान टीम: फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमाइमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शावाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सैयदा अरूब शाह।

    रिजर्व: गुल फ‍िरोजा, नजीहा अल्वी, तूबा हसन, उम्म-ए-हानी, वहीदा अख्तर

