IND W vs PAK W Live Streaming: 11 बार लगे ‘जीरो’ के दाग को मिटाना चाहेगा पाकिस्तान, भारत से भिड़ंत आज

IND W vs PAK W आज कोलंबो में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच विश्व कप का महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा। हाल ही में पुरुष टीम ने एशिया कप में पाकिस्तान को हराया था और अब महिला टीम से भी यही उम्मीद है। वनडे में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है जिसमें उन्होंने 20 सालों में सभी 11 मैच जीते हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND W vs PAK W Live Streaming: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच विश्व कप का मुकाबला आज कोलंबो में खेला जाना है। ये मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। हाल ही में एशिया कप 2025 में भारत की पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 3 बार मात दी और फाइनल में हराकर खिताब जीता।

अब बारी भारतीय महिला टीम की है, जिनका वनडे में पाकिस्तान पर पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच 20 साल के दौरान 11 मैच खेले गए है, जिसमें हर मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई है।