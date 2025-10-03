IND vs WI: जडेजा ने तोड़ा एमएस धोनी का बड़ा रिकॉर्ड, निशाने पर सहवाग और रोहित का कीर्तिमान

रवींद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पारी के दौरान चौथा सिक्स जड़ने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में उनके 79 छक्के पूरे हो गए हैं। उन्होंने टेस्ट मैचों में भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पूर्व कप्तान एमएस धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके अलावा भी जडेजा ने एक और खास उपलब्धि हासिल की।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में रवींद्र जडेजा ने अर्धशतकीय पारी खेली। टी ब्रेक पर जाने से पहले जडेजा ने 81 गेंद पर 50 रन बना लिए थे। जडेजा ने अपनी पारी के दौरान तीन चौके और चार छक्के जड़े। इन चार छक्कों की मदद से जडेजा ने धोनी के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रवींद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पारी के दौरान चौथा सिक्स जड़ने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में उनके 79 छक्के पूरे हो गए हैं। अब उन्होंने टेस्ट मैचों में भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पूर्व कप्तान एमएस धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब उनसे आगे सिर्फ ऋषभ पंत (90), वीरेंद्र सहवाग (90) और रोहित शर्मा (88) हैं।

भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के- ऋषभ पंत- 90 सहवाग-90 रोहित शर्मा- 88 जडेजा-79* धोनी-78 धोनी के क्लब में मारी एंट्री इसके अलावा रवींद्र जडेजा ने धोनी के खास क्लब में एंट्री मारी। दरअसल, जडेजा ने 50 रन की पारी के दौरान चार सिक्स जड़े। वह ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। इस लिस्ट में एमएस धोनी का नाम पहले स्थान पर है। धोनी ने 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा कमाल किया था।