IND vs WI: शुभमन गिल ने अर्धशतक जड़कर किया बड़ा कारनामा, 47 साल पुराने रिकॉर्ड की कर डाली बराबरी

शुभमन गिल ने बतौर भारतीय कप्‍तान अपने पहले घरेलू टेस्‍ट में अर्धशतक जमाकर सुनील गावस्‍कर के 47 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की। गिल ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में पहले टेस्‍ट के दूसरे दिन 50 रन पूरे करते ही यह उपलब्धि हासिल की। गिल की पारी का अंत वेस्‍टइंडीज के कप्‍तान रोस्‍टन चेस ने किया। गिल ने अपना आठवां टेस्‍ट अर्धशतक जमाया।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। शुभमन गिल ने शुक्रवार को वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्‍ट के दूसरे दिन अर्धशतक जमाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। गिल ने सुनील गावस्‍कर के 47 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की। शुभमन गिल ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम पर 100 गेंदों में पांच चौके की मदद से 50 रन बनाए। उन्‍होंने केएल राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 98 रन जोड़े। राहुल को वेस्‍टइंडीज के कप्‍तान रोस्‍टन चेस ने आउट किया। चेस की गेंद पर गिल रिवर्स स्‍वीप शॉट लगाने गए और पहली स्लिप में ग्रीव्‍स को कैच थमाकर पवेलियन लौटे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिल की उपलब्धि शुभमन गिल ने बतौर कप्‍तान अपने पहले घरेलू टेस्‍ट में अर्धशतक जमाया। उन्‍होंने गावस्‍कर के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिन्‍होंने 1978 में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ वानखेड़े स्‍टेडियम पर 205 रन बनाए थे। स्‍पेशल क्‍लब का हिस्‍सा बने गिल शुभमन गिल इस पारी के कारण विजय हजारे, सुनील गावस्‍कर और सौरव गांगुली के स्‍पेशल क्‍लब से जुड़े। 26 साल के गिल चौथे भारतीय कप्‍तान बने, जिन्‍होंने अपने पहले घरेलू और विदेशी टेस्‍ट में अर्धशतक जमाया।

गिल ने 20 जून 2025 को लीड्स में इंग्‍लैंड के खिलाफ अपना कप्‍तानी डेब्‍यू किया और पहली पारी में 147 रन बनाए। फिर वेस्‍टइंडीज के खिलाफ अपने पहले घरेलू टेस्‍ट में गिल ने कप्‍तान के रूप में 50 रन बनाए।

विजय हजारे पहले खिलाड़ी बता दें कि विजय हजारे पहले भारतीय कप्‍तान थे, जिन्‍होंने अपने पहले घरेलू और विदेशी टेस्‍ट में 50 रन का आंकड़ा पार किया था। उन्‍होंने दिसंबर 1951 में इंग्‍लैंड के खिलाफ दिल्‍ली में नाबाद 164 रन बनाए। वहीं, जून 1952 में इंग्‍लैंड के खिलाफ लीड्स में 89 रन की पारी खेली थी।