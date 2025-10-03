Language
    India vs West Indies 1st Test Live: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया। अमहदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम का दबदबा दिखा। पहले गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। उसके बाद केएल राहुल ने दमदार अर्धशतक जड़ा।

    By Umesh Kumar Fri, 03 Oct 2025 10:56 AM (IST)
    IND vs WI Test Day-2 Live Score: भारत ने बढ़त, शतक के बेहद करीब केएल राहुल

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया। पहले दिन का खेल भारतीय टीम के नाम रहा। पहले गेंदबाजी में कमाल करने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने कमान संभाली। वेस्टइंडीज को 162 रन पर समेटने के बाद भारत ने दो विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं। केएल राहुल अर्धशतक बनाकर नाबाद लौटे।

    3 Oct 202510:56:25 AM

    IND vs WI Test Day-2 Live Score: गिल का अर्धशतक पूरा

     कप्तान गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। 94 गेंद पर यह अर्धशतक आया है। बता दें कि शुभमन गिल से पहले घरेलू मैदान पर अपनी पहली पारी में 50+ स्कोर बनाने वाले आखिरी भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर थे, जिन्होंने 1978 में वानखेड़े में वेस्टइंडीज के खिलाफ 205 रन बनाए थे।

    3 Oct 202510:51:22 AM

    IND vs WI Test Day-2 Live Score: भारत ने ली बढ़त

     भारत ने 21 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने अभी तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया है। केएल राहुल 80 और शुभमन गिल 49 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत ने कुल 182 रन बना लिए हैं। दोनों के बीच 93 रन की साझेदारी हो चुकी है। 

    3 Oct 202510:23:10 AM

    IND vs WI Test Day-2 Live Score: शतक की ओर केएल राहुल

     संभलकर खेलते हुए केएल राहुल अपने शतक की की ओर बढ़ रहे हैं। वही, गिल अपने अर्धशतक पूरा करने की ओर। भारत 159 रन बना लिए हैं और वह वेस्टइंडीज के स्कोर से मात्र तीन रन पीछे है। राहुल 71 रन और गिल 34 रन बनाकर खेल रहे हैं। 

    3 Oct 20259:59:52 AM

    IND vs WI Test Day-2 Live Score: गिल-राहुल के बीच हुई अर्धशतकीय साझेदारी

     गिल और राहुल के बीच 109 गेंद पर 50 रन की साझेदारी हो गई है। भारत ने 140 रन बनाए लिए है। पहले एक घंटे का खेल समाप्त होने वाला है। भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे हैं। 

    3 Oct 20259:39:03 AM

    IND vs WI Test Day-2 Live Score: जेडन के ओवर में लगे दो चौके

     केएल राहुल ने दूसरे दिन के खेल के पहले ही ओवर में हमला बोला। जेडन सील्स के ओवर में दो चौके लगाकर तेजी से रन बटोरे। भारतीय टीम आज बड़ा स्कोर करना चाहेगी। 

    3 Oct 20259:32:57 AM

    IND vs WI Test Day-2 Live Score: दूसरे दिन का खेल हुआ शुरू

     दूसरे दिन का खेल शुरू हो गया है। क्रीज पर केएल राहुल और शुभमन गिल मौजूद है। दोनों पर बड़ा स्कोर बनाने की जिम्मेदारी है। 