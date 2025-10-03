LIVE BLOG

IND vs WI Test Day-2 Live Score: भारत ने बढ़त, शतक के बेहद करीब केएल राहुल

India vs West Indies 1st Test Live: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया। अमहदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम का दबदबा दिखा। पहले गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। उसके बाद केएल राहुल ने दमदार अर्धशतक जड़ा।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया। पहले दिन का खेल भारतीय टीम के नाम रहा। पहले गेंदबाजी में कमाल करने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने कमान संभाली। वेस्टइंडीज को 162 रन पर समेटने के बाद भारत ने दो विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं। केएल राहुल अर्धशतक बनाकर नाबाद लौटे।