Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs WI: कोच Gautam Gambhir दिल्ली के अपने लग्जरी घर में देंगे दावत, गिल ब्रिगेड को इस तारीख को बुलाया

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:32 AM (IST)

    Gautam Gambhir Dinner Party भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के लिए अपने दिल्ली वाले घर पर डिनर का आयोजन करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार गंभीर 8 अक्टूबर को यह डिनर रखेंगे जो 10 अक्टूबर से अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होने वाले वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    Gautam Gambhir ने टीम इंडिया को दावत पर बुलाया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Gautam Gambhir Dinner Party: भारतीय क्रिकेट टीम मौजूदा समय में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज अपने घर में खेल रही है। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने एक पारी और 140 रन से जीत हासिल की। अब दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। इस टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के लिए अपने घर पर डिनर का आयोजन करने वाले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों के अनुसार, गंभीर बुधवार यानी 8 अक्टूबर को अपने दिल्ली वाले घर पर यह डिनर रखेंगे, जो 10 अक्टूबर से अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होने वाले वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले होगा।

    Gautam Gambhir ने टीम इंडिया को दावत पर बुलाया

    न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि गंभीर चाहते हैं कि यह डिनर उनके घर के गार्डन एरिया में खुले आसमान के नीचे हो, लेकिन अगर दिल्ली में बारिश हुई तो यह रद्द कर दिया जाएगा।

    बता दें कि भारत फिलहाल दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम इंडिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराया था। इस मैच में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले रवींद्र जडेजा (104 और चार विकेट) को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था।

    IND vs WI Test: पहले टेस्ट को भारत ने एक पारी और 140 रन से जीता

    पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन टीम 44.1 ओवर में सिर्फ 162 रन पर सिमट गई। कप्तान रोस्टन चेज (24), कप्तान शाई होप (26) और ग्रेव्स (32) को छोड़कर कोई बल्लेबाज टिक नहीं सका।

    भारत की ओर से मोहम्मद सिराज (4/40) और जसप्रीत बुमराह (3/42) ने शानदार गेंदबाजी की, जबकि कुलदीप यादव (2/25) और वॉशिंगटन सुंदर (1/9) ने भी विकेट लिए।

    भारत ने पहली पारी में 448/5 रन बनाकर पारी घोषित की। टीम के लिए केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रविंद्र जडेजा (104)* ने शतक जमाए।

    इसके बाद वेस्टइंडीज दूसरी पारी में भी कुछ खास नहीं कर पाई और सिर्फ 146 रन पर ऑलआउट हो गई। जडेजा ने चार विकेट, सिराज ने तीन और कुलदीप ने दो विकेट लिए। 

    यह भी पढ़ें- 'रोहित और विराट कोहली को अब डॉमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए', पूर्व भारतीय गेंदबाज ने दिग्गजों को बताई कड़वी हकीकत

    यह भी पढ़ें- IND vs WI: गौतम गंभीर के घर सजेगा दस्तरख्वान, दिल्ली वाले घर में होगी टीम इंडिया की दावत