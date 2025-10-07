IND vs WI: कोच Gautam Gambhir दिल्ली के अपने लग्जरी घर में देंगे दावत, गिल ब्रिगेड को इस तारीख को बुलाया

Gautam Gambhir Dinner Party भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के लिए अपने दिल्ली वाले घर पर डिनर का आयोजन करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार गंभीर 8 अक्टूबर को यह डिनर रखेंगे जो 10 अक्टूबर से अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होने वाले वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले होगा।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Gautam Gambhir Dinner Party: भारतीय क्रिकेट टीम मौजूदा समय में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज अपने घर में खेल रही है। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने एक पारी और 140 रन से जीत हासिल की। अब दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। इस टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के लिए अपने घर पर डिनर का आयोजन करने वाले हैं।

सूत्रों के अनुसार, गंभीर बुधवार यानी 8 अक्टूबर को अपने दिल्ली वाले घर पर यह डिनर रखेंगे, जो 10 अक्टूबर से अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होने वाले वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले होगा। Gautam Gambhir ने टीम इंडिया को दावत पर बुलाया न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि गंभीर चाहते हैं कि यह डिनर उनके घर के गार्डन एरिया में खुले आसमान के नीचे हो, लेकिन अगर दिल्ली में बारिश हुई तो यह रद्द कर दिया जाएगा।

बता दें कि भारत फिलहाल दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम इंडिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराया था। इस मैच में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले रवींद्र जडेजा (104 और चार विकेट) को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था।