    IND vs WI 1st Test: सुदर्शन का खेलना तय, पडिक्कल या रेड्डी किसे मिलेगा मौका? 2 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज की पहली भिड़ंत

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:11 PM (IST)

    IND vs WI 1st Test वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। टीम में कई बदलाव हुए हैं विराट कोहली रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी अब टीम का हिस्सा नहीं हैं। युवा खिलाड़ियों जैसे साईं सुदर्शन को मौका मिलने की संभावना है।

    IND vs WI 1st Test 2025: अहमदाबाद की परिस्थितियां अलग

    स्पोर्ट्स डेस्क, डिजिटल डेस्क। IND vs WI 1st Test 2025: विवादों से घिरा एशिया कप जीतने के बाद भले ही लंबा ब्रेक नहीं मिल सका हो, लेकिन शुभमन गिल की टीम का पलड़ा खराब फार्म से जूझ रही वेस्टइंडीज के खिलाफ गुरुवार से हरी भरी पिच पर शुरू हो रहे पहले टेस्ट में भारी रहेगा।

    कप्तान गिल समेत भारतीय टीम के अधिकांश सदस्य और मुख्य कोच गौतम गंभीर दुबई से यहां पहुंच गए हैं और लाल गेंद के प्रारूप में खेलने की तैयारी में जुट गए हैं।

    इस सीरीज की अहमियत इसलिए भी है, क्योंकि इससे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंक भी मिलने हैं। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद गिल की टीम तीसरे स्थान पर है, जबकि इंग्लैंड एक अंक पीछे है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज समेत भारत को चार घरेलू टेस्ट खेलने हैं जिनसे अधिक से अधिक अंक लेने की कोशिश होगी।

    अहमदाबाद में इस बार खेलने की परिस्थतियां अलग है और पिच हरी भरी दिख रही है। मौसम उमस भरा है और टेस्ट मैच के दौरान थोड़ी बहुत बारिश की भी संभावना है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज टीम 2025-27 डब्ल्यूटीसी चक्र में तीन टेस्ट हार चुकी है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबले से ज्यादा रूचि यह जानने में है कि भारत की अंतिम एकादश क्या होगी।

    पहले टेस्ट में पिच पर घास होने से भारतीय टीम संयोजन में बदलाव हो सकता है। पिछले सत्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ टर्निंग पिचें बनाने से भारत को नुकसान हुआ था। अक्टूबर 2024 में भारत में आखिरी टेस्ट खेलने के बाद से टीम में बहुत कुछ बदला है। विराट कोहली , रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज पारंपरिक प्रारूप से विदा ले चुके हैं। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी अब टीम में नहीं हैं।

    पडिक्कल या रेड्डी किसे मिलेगा मौका?

    भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी ईकाई संतुलित है और यह देखना होगा कि देवदत्त पडिक्कल के रूप में अतिरिक्त बल्लेबाज को उतारा जाता है या तेज गेंदबाजी हरफनमौला नितीश रेड्डी को मौका मिलता है।

    रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे, लेकिन भारत वा¨शगटन सुंदर या अक्षर पटेल को भी मौका दे सकता है। वा¨शगटन ने हैंपशर के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने के बाद यहां पहुंचकर टीम के साथ अभ्यास किया।

    IND vs WI 1st Test 2025: सुदर्शन का खेलना तय

    करुण नायर तीसरे नंबर की जगह लेने में नाकाम रहे और अब बीसाई सुदर्शन का उस क्रम पर खेलना तय है। आस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट में भारत ए के लिए नाबाद 176 रन बनाने वाले केएल राहुल उस लय को कायम रखना चाहेंगे।

    इंग्लैंड दौरे के बाद से यशस्वी जायसवाल को भी लंबा ब्रेक मिल चुका है। वह एशिया कप या ए टीम के साथ नहीं खेले हैं। एशिया कप में मिला जुला प्रदर्शन करने वाले गिल इंग्लैंड दौरे वाला फार्म हासिल करना चाहेंगे जहां उन्होंने पांच टेस्ट में 754 रन बनाए थे।

    कई पहलुओं पर करना होगा काम

    वेस्टइंडीज टीम जमैका में ऑस्ट्रेलिया (IND vs WI) के खिलाफ दिन रात के टेस्ट में अपने न्यूनतम स्कोर 27 रन पर आउट हो गई। उसे कई पहलुओं पर काम करना होगा। चोट के कारण तेज गेंदबाज शमार जोसेफ और अल्जारी जोसेफ के बाहर होने से गेंदबाजी की धार भी कुंद हुई है जिससे टीम को बाएं हाथ के दो स्पिनरों पर निर्भर रहना होगा।

    तेज गेंदबाज जेडेन सील्स और स्पिनर जोमेल वारिकन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्रेग ब्रेथवेट को टीम में शामिल नहीं करने के बाद अब बल्लेबाजी का जिम्मा तेजनारायण चंद्रपाल और एलिक अथानाजे पर होगा। दोनों आस्ट्रेलिया के विरुद्ध नहीं खेले थे लेकिन पिछली बार भारत के विरुद्ध सीरीज का हिस्सा थे।

    IND vs WI 1st Test 2025: इस प्रकार है टीमें

    भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ध्रुव जुरैल, एन जगदीशन, देवदत्त पडिक्कल, बी साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

    वेस्टइंडीज: रोस्टन चेस (कप्तान), केवलोन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जान कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपाल, शाई होप, टेविन इमलाच, ब्रेंडन किंग, जस्टिन ग्रीव्स, जोहान लेन, खारी पियरे, जोमेल वारिकन, जेडेन सील्स, एंडरसन फिलिप , जेडिया ब्लेड्स।

