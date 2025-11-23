IND vs SA: जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को क्यों नहीं मिली वनडे सीरीज में जगह? उठ रहे सवाल

स्पोर्ट्सडेस्क, नई दिल्ली। साउथअफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडेसीरीज के लिए रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम का एलान हो गया है। जैसी उम्मीद की जा रही थी ठीक वैसा ही हुआ और शुभमन गिल को टीम में जगह नहीं मिली। गिल का न चुने जाने का कारण उनकी गर्दन की चोटे है। हालांकि, टीम में जसप्रीतबुमराह और मोहम्मद सिराज का भी नाम नहीं है।

गिल को कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करते हुए गर्दन में चोट लग गई थी। उनका इस समय मुंबई में ईलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इसी कारण गिल को वनडे टीम में नहीं चुना गया। लेकिन बुमराह और सिराज को बाहर किए जाने का कारण बताया नहीं गया है।

ये है वजह ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों को आराम दिया गया। वनडेसीरीज के बाद भारत को साउथअफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज भी खेलनी है। ये सीरीज पांच मैचों की होगी। भारत में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना है और उसे देखते हुए टीम के खिलाड़ियों को इस फॉर्मेट में रमने की जरूरत है। सेलेक्टर्सबुमराह और सिराज दोनों को टी20 सीरीज के लिए पूरी तरह से तरोताजा रखना चाहते हैं और संभवतः इसी कारण दोनों को आराम दिया गया।

दोनों इस समय गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम का हिस्सा हैं। टेस्टसीरीज में खिलाड़ियों को काफी मेहनत करनी होती है। बीसीसीआई वैसे भी खिलाड़ियों के वर्कलोडमैनेजमेंट को लेकर काफी चौकस है। इसलिए दोनों के वर्कलोड को मैनेज करते हुए आराम दिया गया होगा।

इन खिलाड़ियों पर दारोमदार बुमराह और सिराज की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी का दारोमदार अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा के कंधों पर होगा। इन तीनों ही गेंदबाजों को टीम में जगह मिली है। नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में टीम के पास एक तेज गेंदबाजीऑलराउंडर भी है।