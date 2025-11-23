IND vs SA: वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, केएल राहुल बने कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़ को मिली जगह
साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का एलान कर दिया गया है। शुभमन गिल चोट के कारण इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह केएल राहुल को कप्तानी मिली है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथअफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडेसीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का एलान हो गया है। शुभमन गिल इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह केएल राहुल को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। गिल को कोलकाता में साउथअफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में गर्दन में चोट लग गई थी।
गिल दूसरे टेस्ट में भी नहीं खेल रहे हैं और तभी से माना जा रहा था कि वह वनडेसीरीज में भी नहीं खेलेंगे। गिल को रिकवर होने में समय लगेगा। वह इस समय मुंबई में अपना ईलाज करा रहे हैं।
गायकवाड़ को मिली जगह
गिल की कप्तानी तो केएल राहुल को मिली है। वहीं बतौर बल्लेबाज उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। दूसरे विकेटकीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल को टीम में जगह मिली है। जसप्रीतबुमराह और मोहम्मद सिराज को भी टीम में जगह नहीं मिली है। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें आराम करने का फैसला किया है।
टीम ने अक्षर पटेल को बाहर किया जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम का हिस्सा थे। उनकी जगह रवींद्रजडेजा की टीम में वापसी हुई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीसरे वनडे में चोटिल होने वाले श्रेयसअय्यर भी टीम में नहीं हैं। उनको भी ठीक होने में अभी समय लगेगा। उनकी जगह एशिया कप के हीरो तिलक वर्मा को टीम में चुना गया है।
ऐसा है शेड्यूल
वनडेसीरीज का पहला मैच रविवार 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। तीन दिसंबर को रायपुर दूसरे मैच की मेजबानी करेगा। तीसरा वनडेविशाखापट्टनम में शनिवार छह दिसंबर को खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच टी 20 सीरीज खेली जाएगी।
वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया:
केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्रजडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरैल।
