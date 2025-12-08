जब कटक में साउथ अफ्रीका को झेलनी पड़ी थी बागावत, दर्शकों ने बोतलें फेंक रोक दिया था मैच, स्टेडियम को बैन करने की उठी थी मांग

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक के बारबाती स्टेडियम में खेला जाना है। साउथ अफ्रीका इस मैदान पर पहले भी खेल चुकी है और यहां कड़वी यादें लेकर लौट रही है। इस स्टेडियम पर ये दोनों टीमें पहले भी भिड़ चुकी हैं, लेकिन तब जो हुआ था उसने पूरे विश्व में कटक को शर्मसार कर दिया था और इस स्टेडियम को इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी से बैन करने की बातें भी उठने लगी थीं।

बात साल 2015 की है। पांच अक्टूबर को इसी स्टेडियम पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच खेला गया था। साउथ अफ्रीका ने धर्मशाला में खेले गए पहले मैच में जीत हासिल की थी और उसकी नजरें सीरीज अपने नाम करने पर थीं। वहीं भारत की नजरें बराबरी पर थीं। मैच भारत के हाथ से निकल रहा था और तभी ऐसा कुछ हो गया था कि मैच को रोकना पड़ा था। दर्शकों के बर्ताव के कारण एक बार नहीं दो बार मैच रुका था और अंपायरों ने खिलाड़ियों को बाहर तक बुला लिया था।

दर्शकों ने फेंकी बोतलें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शर्मनाक प्रदर्शन किया था। टीम महज 92 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। यहां दर्शकों को गुस्सा आ गया। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम से इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी। साउथ अफ्रीका आसानी से ये टारगेट हासिल करती हुई दिख रही थी। उसका स्कोर 11 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 64 रन था। तभी दर्शकों ने मैदान पर बोतलों फेंकनी शुरू कर दीं। 19 मिनट बाद मैच फिर से शुरू हो गया। अभी ज्यादा समय बीता नहीं था कि दो ओवरों बाद फिर मैच को रोकना पड़ा।

इस बार भी दर्शकों ने मैदान पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं। उस मैच में अंपायरिंग कर रहे सीके नंदन और सी शम्सुद्दीन ने खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेजने का फैसला किया। हालत बिगड़े और लग रहा था कि अब मैच शुरू नहीं हो पाएगा इसे रद्द करना होगा। लेकिन पुलिस बल और ओडिशा क्रिकेट संघ के अधिकारियों ने किसी तरह दर्शकों को शांत कराया और फिर मैच पूरा हुआ। साउथ अफ्रीका ने मैच जीता और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त लेते हुए अपने नाम कर ली।