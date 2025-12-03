Language
    IND Vs SA T20 Squad: हार्दिक-गिल करेंगे वापसी? टी20 सीरीज के लिए आज होगा भारतीय टीम का एलान

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:09 AM (IST)

    IND Vs SA T20 Squad: आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। हार्दिक पांड्या की वापसी लगभग ...और पढ़ें

    IND Vs SA T20 Squad: हार्दिक-गिल करेंगे वापसी?

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA T20 Squad: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए बुधवार यानी आज भारतीय टीम (India Squad Selection Today) का चयन किया जाएगा।

    रायपुर में दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान टीम घोषित होगी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अर्धशतक जड़कर अपनी फॉर्म साबित करने वाले हार्दिक पांड्या की वापसी (Hardik Pandya Return) लगभग तय मानी जा रही है। उपकप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill Fitness Update) की उपलब्धता पर संदेह बना हुआ है, जो चयनकर्ताओं की बैठक का मुख्य एजेंडा होगा।

    IND vs SA T20: शुभमन गिल की वापसी पक्की?

    दरअसल, पहले टेस्ट (IND vs SA) की पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल की गर्दन में चोट लग गई थी। इसके बाद गिल टेस्ट और वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। गिल सोमवार को बेंगलुरु स्थित सेंटर आफ एक्सीलेंस पहुंचे, जहां वह फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे। अगर गिल फिट नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल प्रमुख दावेदार होंगे

    ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी-20 टीम में शामिल सैमसन ने सीमित अवसरों में बल्लेबाजी की थी, जबकि जायसवाल उस दौरे का हिस्सा नहीं थे। चयनकर्ता 15 सदस्यीय टीम में रियान पराग को भी शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। पराग ने आखिरी बार 2024 में भारत के लिए टी-20 खेला था और मौजूदा समय सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में असम की कप्तानी कर रहे हैं।

    IND vs SA T20 Schedule: सीरीज का शेड्यूल-

    • पहला मैच, 9 दिसंबर, कटक 
    • दूसरा मैच, 11 दिसंबर, चंडीगढ़
    • तीसरा मैच, 14 दिसंबर, धर्मशाला
    • चौथा मैच, 17 दिसंबर, लखनऊ
    • पांचवां मैच, 19 दिसंबर, अहमदाबाद

