IND vs SA 2nd ODI Match Preview: ड्रेसिंग रूम के बदले माहौल के बीच सीरीज जीतने की चुनौती

दीपक शुक्ला, नईदुनिया रायपुर: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर एक बजे से खेला जाएगा। मंगलवार को दोनों टीमों ने जमकर अभ्यास किया।

रांची में जीत के बाद भारत 1-0 की बढ़त के साथ उतरेगा, लेकिन टीम के ड्रेसिंग रूम में चल रही खींचतान की खबरों ने इस मुकाबले को और संवेदनशील बना दिया है। मैदान पर प्रदर्शन शानदार रहा है पर मैदान से बाहर की बयानबाजी टीम के फोकस को प्रभावित कर सकती है।

कोहली-रोहित पर निगाहें पहले वनडे में जीत की नींव रखने वाले दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा से एक बार फिर से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। कोहली का 52वां वनडे शतक और रोहित की आक्रामक 57 रन की पारी बताती है कि दोनों वरिष्ठ खिलाड़ी अपनी फिटनेस और फॉर्म से 2027 विश्व कप तक प्रासंगिक बने रहने की कोशिश में हैं।

गंभीर-अगरकर विवाद से माहौल गरम मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर के बीच मतभेदों की चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि रोहित और कोहली को दीर्घकालिक योजनाओं में शामिल करने को लेकर दोनों की राय अलग है। चयन समिति ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये वरिष्ठ खिलाड़ी 2027 विश्व कप योजना का हिस्सा होंगे या नहीं।

बल्लेबाजी क्रम पर सवाल पहले वनडे की जीत के बावजूद बल्लेबाजी क्रम भ्रमित दिखा। ऋतुराज गायकवाड़ को अचानक चौथे नंबर पर भेजने का निर्णय सफल नहीं रहा। उप कप्तान केएल राहुल छठे नंबर पर उतरे, जिससे मध्यक्रम अस्थिर दिखा। वॉशिंगटन सुंदर भी लगातार प्रयोगों के कारण लय में नहीं दिखे। हर्षित राणा ने नई गेंद से दो शुरुआती झटके जरूर दिए, लेकिन मध्य और डेथ ओवरों में ज्यादा रन खर्च कर बैठे।

नए नियमों के तहत 34वें ओवर के बाद एक ही गेंद इस्तेमाल होने से डेथ ओवर और अहम हो जाते हैं, जिसमें राणा को अधिक सटीकता की जरूरत होगी। कुलदीप बने ट्रंप कार्ड पहले वनडे में कुलदीप यादव ने 68 रन देकर चार विकेट लिए और मैच का रुख बदल दिया। रायपुर में खेलने का उनका अनुभव भी भारत के लिए फायदा पहुंचा सकता है। पिच से मिलेगी मदद पिच तेज गेंदबाजों के लिए बेहतर, वहीं इस पर बल्लेबाजों की परीक्षा होगी। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच हमेशा से तेज गेंदबाजों को मदद देने के लिए जानी जाती है। 2023 में यहां खेले गए भारत-न्यूजीलैंड वनडे में कीवी टीम केवल 108 रन पर ढेर हो गई थी। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने सीम और स्विंग की मदद से नई गेंद पर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी थी।

इसके बाद भारत ने मात्र दो विकेट खोकर आसान जीत दर्ज की थी। इस बार भी तेज गेंदबाजों के हावी रहने की संभावना है। शुरुआत के 10-15 ओवर निर्णायक साबित हो सकते हैं। बल्लेबाजों को विकेट की गति और उछाल समझने में समय देना होगा।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं : भारत : केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरैल।