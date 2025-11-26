Language
    IND vs SA T20: इंडिया–दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले कटक में टिकट बिक्री की तैयारी तेज, दलालों पर रहेगी नजर

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:32 PM (IST)

    कटक में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री की तैयारी जोरों पर है। प्रशासन टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए सतर्क है और दलालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि दर्शकों को कोई परेशानी न हो।

    कटक में टिकट बिक्री की तैयारी तेज

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कटक में 9 दिसंबर को होने वाले हाई-वोल्टेज इंडिया–दक्षिण अफ्रीका टी20 मुकाबले की तैयारी चल रही है, हालांकि फरवरी में बारबाटी स्टेडियम में हुए टिकटिंग हंगामे की यादें अब भी ताजा हैं। 

    प्रशंसकों को याद है कि कैसे ऑफलाइन काउंटरों पर भारी भीड़ उमड़ी थी, बैरिकेड टूट गए थे, लोग घायल हुए थे और ब्लैक में टिकटों की भारी बिक्री हुई थी।

    इन सबके बीच, ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (ओसीए) के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बार प्रशंसकों की सुरक्षा, निष्पक्ष टिकट वितरण और संचार व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

    ऑफलाइन भीड़ और अव्यवस्था की ताजा यादें

    भारत और इंग्लैंड के बीच 9 फरवरी को बारबाटी स्टेडियम में हुए पिछले अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान हज़ारों प्रशंसक ऑफलाइन टिकट काउंटरों पर टूट पड़े थे। स्थिति लगभग भगदड़ जैसी हो गई थी। कई दर्शक घायल हो गए थे, बैरिकेड्स गिर गए थे और पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में संघर्ष कर रही थी।

    इस अव्यवस्था का मुख्य कारण सीमित ऑफलाइन काउंटर, कतार व्यवस्था की कमी और भीड़ प्रबंधन की कमजोर तैयारी मानी गई थी।

    ब्लैक मार्केटिंग से पस्त हुए प्रशंसक

    फरवरी के मैच में टिकटों की जमकर ब्लैक मार्केटिंग भी हुई। कई लोगों को अधिक कीमत पर टिकट बेचने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। जांच में सामने आया कि कुछ दलाल बड़ी संख्या में टिकट खरीद कर स्टेडियम के बाहर ऊंची कीमत पर बेच रहे थे, जिससे असली प्रशंसकों को टिकट नहीं मिल पाए।

    टिकट ब्लैक में बेचने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 1,100 रुपये कीमत वाले टिकट 7,000 रुपये तक में बेचे जा रहे थे। पुलिस ने 25 टिकट, नकदी और ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ी अन्य सामग्री जब्त की थी।

    इस मैच के लिए ओसीए की तैयारियां

    आगामी भारत–साउथ अफ्रीका  टी20 के लिए ओसीए ने टिकट बिक्री की एक सुव्यवस्थित योजना घोषित की है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री के लिए अलग-अलग तिथियां तय की गई हैं। एसोसिएशन ने ऑनलाइन बिक्री में बल्क खरीद पर रोक लगाने और ऑफलाइन काउंटरों पर कड़ी निगरानी का आश्वासन दिया है।

    निष्पक्षता और सुरक्षा दांव पर

    कटक में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मैच होने जा रहा है, ऐसे में उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं। फरवरी की अव्यवस्था के बाद प्रशंसकों का भरोसा बहाल करने के लिए ओसीए को पारदर्शी टिकट वितरण, ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त नियंत्रण और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।