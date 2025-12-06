Language
    साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेंगे शुभमन गिल, फिटनेस टेस्ट में हुए पास

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:16 PM (IST)

    कोलकाता टेस्ट मैच में चोटिल हुए भारत की टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए ...और पढ़ें

    शुभमन गिल ने पास किया फिटनेस टेस्ट

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को लेकर टीम के लिए अच्छी खबर आई है। गिल फिट हो गए हैं और उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में खेलना तय माना जा रह है। गिल ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट क्लीयर कर दी है और उन्हें टी20 सीरीज खेलने की मंजूरी मिल गई है।

    इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में मीडिया अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि गिल ने न सिर्फ रिहैब पूरा किया है बल्कि फिटनेस और परफॉर्मेंस के जितने पैमाने थे उन सभी पर खरा उतरे हैं। उनकी रिकवरी प्रोसेस को काफी बारिकी से मॉनिटर किया गया है और जो परिणाम सामने आए हैं उन्हें सफल और संतुष्ट करार दिया गया है।

    टीम में मिली थी जगह

    कुछ दिन पहले जब पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का एलान हुआ था तब गिल को टीम में जगह मिली थी। लेकिन बीसीसीआई ने साफ किया था कि उनकी जगह फिटनेस पर निर्भर करेगी। यानी अगर वह फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। हालांकि, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें आधिकारिक तौर पर सीओई से जल्द ही छुट्टी मिलेगी। स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन विभाग उनको लेकर क्लीयरेंस देगा।

    9 दिसंबर से शुरू हो रही है सीरीज

    गिल को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित की जगह भारत की वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। वहीं उन्हें टी20 टीम का उप-कप्तान भी बनाया गया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वह नौ दिसंबर से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में वापसी करेंगे और उप-कप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे। अगले साल फरवरी-मार्च के बीच टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और इसके लिए गिल का टीम इंडिया में होना काफी अहम है।

