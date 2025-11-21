श्रेयस अय्यर की चोट को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए कब करेंगे मैदान पर वापसी?

Language
    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीसरे वनडे में चोट लग गई थी। इसके बाद वह आईसीयू में भर्ती कराए गए थे। अय्यर की सेहत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी उनको काफी काम करना बाकी है। ऐसे में अय्यर को लौटने में अभी समय लग सकता है। 

    श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगी थी चोट

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीसरे वनडे में चोटिल हुए भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की वापसी का सभी को इंतजार है। वह वनडे टीम के उप-कप्तान हैं और ऐसे में टीम को उनकी जरूरत है। टीम इंडिया इस समय साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही हैं। इसके बाद उसे वनडे सीरीज भी खेलनी है जिसमें उसे अय्यर की जरूरत होगी। ऐसे में सभी की नजरें अय्यर की फिटनेस पर टिकी हैं।

    अय्यर को तीसरे वनडे में कैच लेते हुए चोट लग गई थी। वह भागते हुए गेंद को लपकने गए थे और कैच लेते हुए गिर गए थे जिससे उन्हें पसलियों में चोट लगी थी। वह आईसीयू में भर्ती रहे थे। वह इस समय अपनी चोट पर काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं।

    दो से तीन महीने का लगेगा समय

    इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अय्यर दो से तीन महीने तक अभी क्रिकेट से दूर रहेंगे। मेडिकल टीम ने उन्हें इस समय हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने को मना किया है और वह उनके रिहैब कार्यक्रम को काफी करीब से देख रही है। अय्यर अपने देश लौट आए हैं और लगातार मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। उनका हाल ही में यूएसजी स्कैन हुआ था और दिनशॉ पाडीवाल ने उनकी रिपोर्ट देखी थीं। हालिया रिपोर्ट में कुछ सुधार तो देखने को मिले हैं लेकिन, अभी और काम किया जाना है।

    हालिया जांच के बाद ये कहा जा सकता है कि अय्यर को मैदान में वापसी में कम से कम दो से तीन महीने का समय लगेगा। उन्हें ऐसा काम करने से मना किया गया है जिससे उनकी चोट और ज्यादा गहरी हो जाए। दो महीने बाद उनका फिर से यूएसजी स्कैन होगा। इसके बाद ही उनकी मैदान पर वापसी संभव हो सकेगी।

    ये दो सीरीज करेंगे मिस

    ये देखते हुए अय्यर का साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में न खेलना तय है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज में भी उनके खेलने की संभावना बनती नहीं दिख रही है।

