    IND vs SA: हार्दिक पांड्या ने वापसी करते हुए ठोका 'शतक', केएल राहुल को छोड़ दिया पीछे

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:31 PM (IST)

    हार्दिक पांड्या ने कटक में खेली तूफानी पारी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने तकरीबन ढाई महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है। एशिया कप-2025 फाइनल से पहले वह चोटिल हो गए थे और फिर आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले जा रहे पहले टी20 मैच में लौटे। लौटते ही पांड्या ने अपना कमाल दिखाया और एक अनोखा शतक जमा दिया।

    पांड्या ने इस मैच में भारतीय पारी को संभाला जो शुरुआती झटकों के बाद लड़खड़ा गई थी। अभिषेक शर्मा से लेकर कप्तान सूर्यकुमार यादव तक जल्दी पवेलियन लौट गए थे। पांड्या ने आखिरी ओवरों में पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि तेजी से रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 175 रनों के स्कोर तक पहुंचाया।

    पांड्या का शतक

    पांड्या ने इस मैच में यूं तो अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का छठा अर्धशतक जमाया, लेकिन इसी दौरान उनके बल्ले से एक और अनोखा शतक निकल गया। पांड्या ने अपनी पारी में 28 गेंदों का सामना किया और छह चौकों के अलावा चार छक्के मारे। इसी के साथ उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अपने 100 छक्के भी पूरे किए यानी छक्कों का शतक। वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के मारने की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उनसे आगे विराट कोहली (124), सूर्यकुमार यादव (155) और रोहित शर्मा (205) हैं। केएल राहुल ये शतक पूरा करने से एक अंक ही पीछे हैं।

    ऐसी रही भारत की पारी

    टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच में टॉस नहीं जीत सके। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम को शुभमन गिल के रूप में पहला झटका पहले ही ओवर में लगा। वह चार रन ही बना सके। अभिषेक शर्मा (17), सूर्यकुमार यादव (12) जल्दी आउट हो गए। तिलक वर्मा (26), अक्षर पटेल (23) ने भारतीय पारी को संभाला और फिर अंत में पांड्या ने अपना रौद्र रूप दिखाया।

