IND vs SA Test Series 2025: भारत की शर्मनाक हार के गुनहगार! SA के खिलाफ पूरी तरह फ्लॉप रहे ये 5 खिलाड़ी

नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क। India vs South Africa Test Seres 2025: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम (India National Cricket Team) का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। कोलकाता में 30 रन और गुवाहाटी में 408 रन से मिली करारी हार ने कई बड़े खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन को उजागर कर दिया। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में भारत बिखरा नजर आया। सीरीज में पांच ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका प्रदर्शन टीम की हार का प्रमुख कारण बना।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

IND vs SA Test Series 2025: ये 5 भारतीय खिलाड़ी रहे फ्लॉप 1. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कप्तान के रूप में भी और बल्लेबाज के रूप में भी पंत अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। दोनों टेस्ट में वह महत्वपूर्ण मौकों पर जल्दी आउट हुए और टीम को संभालने में विफल रहे। उन्होंने दो टेस्ट की चार पारियों में कुल 49 रन बनाए।

2.यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ओपनिंग में मिली जिम्मेदारी वह निभा नहीं सके। दोनों मैचों में उनकी शुरुआत खराब रही और गेंदबाजों को अच्छी तरह पढ़ने में असफल रहे। उनकी नाकामी से टीम को मजबूत शुरुआत नहीं मिल पाई। उन्होंने दो टेस्ट की चार पारियों में कुल 83 रन बनाए हैं।

3. केएल राहुल (KL Rahul) अनुभवी बल्लेबाज के रूप में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने खराब प्रदर्शन किया। राहुल दबाव में संघर्ष करते दिखे और उनकी पारियां भारत की हार की वजह बनीं। उन्होंने दो टेस्ट की चार पारियों में कुल 68 रन बनाए हैं।

4. ध्रुव जुरैल (Dhruv Jurel) कोलकाता टेस्ट में वह शुरुआत को आगे नहीं बढ़ा सके और दबाव के समय विकेट गंवा बैठे। गुवाहाटी टेस्ट में भी वह विफल रहे, जब टीम को साझेदारी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने दो टेस्ट की चार पारियों में कुल 29 रन बनाए हैं।

5. वाशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) टीम में एक संतुलित आलराउंडर की भूमिका निभाने उतरे वाशिंगटन का प्रदर्शन पूरी सीरीज में फीका रहा। गेंदबाजी में उनकी स्पिन दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सकी और वे लगातार रन लुटाते रहे। उन्होंने बल्ले से सबसे ज्यादा 124 रन बनाए, जबकि सिर्फ एक विकेट लेने में सफल रहे।