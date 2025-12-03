IND vs SA 2nd ODI: कोच गंभीर को इग्नोर कर आगे बढ़े किंग कोहली तो रोहित ने किया कुछ ऐसा; खूब हो रही चर्चा

Language
    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:44 AM (IST)

    IND vs SA 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे से पहले नेट सेशन में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शानदार खेल दिखाया। इस दौरान को ...और पढ़ें

    IND vs SA 2nd ODI: कोच गंभीर को इग्नोर कर आगे बढ़े किंग कोहली

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Walked Past Gautam Gambhir: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आज दूसरा मैच है। रायपुर में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच से पहले मंगलवार यानी 2 दिसंबर को हुए नेट सेशन की खूब चर्चा हो रही है।

    नेट सेशन में भारतीय टीम के स्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा ने थ्रो-डाउन स्पेशलिस्ट के खिलाफ प्रैक्टिस की। इस दौरान कोच गौतम गंभीर नजदीकी से सब देख रहे थे। कोहली अपना सत्र पूरा करने के बाद अपने दोनों बल्ले को कंधों पर रख गंभीर से कुछ भी बोले बिना आगे बढ़ गए। फिर रोहित शर्मा ने जो किया उसकी खूब चर्चा हो रही है।

    IND vs SA 2nd ODI: कोहली ने गंभीर को इग्नोर किया 

    दरअसल, न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नेट सेशन खत्म होने के बाद विराट कोहली ने अपने बैट को कंधों पर लटकाया और गंभीर के पास से बिना बातचीत किए निकल गए, जबकि रोहित शर्मा ने थोड़ी देर रुककर गंभीर से बातचीत की। बता दें कि वनडे सीरीज की शुरुआत से ही सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनसे लगता है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली फिलहाल अच्छी बातचीत में नहीं हैं। हालांकि, कोहली ने आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की पुष्टि की थी।

    सीरीज में 1-0 से आगे भारत

    रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। इस मैच में विराट कोहली ने शानदार पारी खेली और उन्होंने 135 रन बनाए। ये कोहली का 52वां शतक रहा और रोहित शर्मा ने 57 रन की पारी खेली। उनके अलावा केएल राहुल ने 60 रन बनाए। इनकी पारियों ने भारत को 17 रन से जीत दिलाई। 

    IND vs SA 2nd ODI Playing 11 Predicted-

    भारत की संभाव‍ित प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

    साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11- एडेन मार्करम, क्विंटन ड‍िकॉक/रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे, ओटनील बार्टमैन

