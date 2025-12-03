IND vs SA 2nd ODI: कोच गंभीर को इग्नोर कर आगे बढ़े किंग कोहली तो रोहित ने किया कुछ ऐसा; खूब हो रही चर्चा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Walked Past Gautam Gambhir: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आज दूसरा मैच है। रायपुर में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच से पहले मंगलवार यानी 2 दिसंबर को हुए नेट सेशन की खूब चर्चा हो रही है।

नेट सेशन में भारतीय टीम के स्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा ने थ्रो-डाउन स्पेशलिस्ट के खिलाफ प्रैक्टिस की। इस दौरान कोच गौतम गंभीर नजदीकी से सब देख रहे थे। कोहली अपना सत्र पूरा करने के बाद अपने दोनों बल्ले को कंधों पर रख गंभीर से कुछ भी बोले बिना आगे बढ़ गए। फिर रोहित शर्मा ने जो किया उसकी खूब चर्चा हो रही है।

IND vs SA 2nd ODI: कोहली ने गंभीर को इग्नोर किया दरअसल, न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नेट सेशन खत्म होने के बाद विराट कोहली ने अपने बैट को कंधों पर लटकाया और गंभीर के पास से बिना बातचीत किए निकल गए, जबकि रोहित शर्मा ने थोड़ी देर रुककर गंभीर से बातचीत की। बता दें कि वनडे सीरीज की शुरुआत से ही सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनसे लगता है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली फिलहाल अच्छी बातचीत में नहीं हैं। हालांकि, कोहली ने आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की पुष्टि की थी।