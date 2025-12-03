विराट कोहली में 2027 वनडे विश्व कप तक खेलने की क्षमता: राजकुमार

विकास मिश्र, जागरण लखनऊ: विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने कहा कि विराट 2027 वनडे विश्व कप तक खेलने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस और फॉर्म बेहतरीन है। वह दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर हैं। कोहली अभी भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी फिटनेस और ग्राउंड पर युवा खिलाड़ी की तरह फील्डिंग करने की क्षमता उन्हें आगले वनडे विश्व कप तक खेलने के लिए सक्षम बनाती है। देश और उनके प्रशंसक भी यही चाहते हैं। कोहली की निरंतरता को देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि वह अभी देश के लिए ऐसे ही अपने शतक से भारत को जीत दिलाते रहेंगे।

फिटनेस है शानदार असम टीम के कोच व मेंटर राजकुमार से जब पूछा गया कि क्या विराट अगले वनडे विश्व कप में भारत की जर्सी में दिखेंगे तो उन्होंने कहा, विराट कोहली की फिटनेस उन्हें रुकने नहीं दे रही है। वह अभी भी एक युवा क्रिकेटर की तरह शानदार बल्लेबाजी करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी शतकीय पारी इसका बड़ा उदाहरण है। मैं विराट को बचपन से जानता हूं। उसमें अभी भी शुरुआती दिनों की तरह रन की भूख है और उसकी सफलता का यही राज है।