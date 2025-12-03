Language
    विराट कोहली में 2027 वनडे विश्व कप तक खेलने की क्षमता: राजकुमार

    By Vikash MishraEdited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:00 AM (IST)

    विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने कहा है कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज इस समय शानदार फॉर्म में हैं और उनकी फिटनेस शानदार है जिसके दम पर वह वनड ...और पढ़ें

    विराट कोहली के कोच ने उनकी फॉर्म और फिटनेस को सराहा

    विकास मिश्र, जागरण लखनऊ: विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने कहा कि विराट 2027 वनडे विश्व कप तक खेलने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस और फॉर्म बेहतरीन है।

    वह दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर हैं। कोहली अभी भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी फिटनेस और ग्राउंड पर युवा खिलाड़ी की तरह फील्डिंग करने की क्षमता उन्हें आगले वनडे विश्व कप तक खेलने के लिए सक्षम बनाती है। देश और उनके प्रशंसक भी यही चाहते हैं। कोहली की निरंतरता को देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि वह अभी देश के लिए ऐसे ही अपने शतक से भारत को जीत दिलाते रहेंगे।

    फिटनेस है शानदार

    असम टीम के कोच व मेंटर राजकुमार से जब पूछा गया कि क्या विराट अगले वनडे विश्व कप में भारत की जर्सी में दिखेंगे तो उन्होंने कहा, विराट कोहली की फिटनेस उन्हें रुकने नहीं दे रही है। वह अभी भी एक युवा क्रिकेटर की तरह शानदार बल्लेबाजी करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी शतकीय पारी इसका बड़ा उदाहरण है। मैं विराट को बचपन से जानता हूं। उसमें अभी भी शुरुआती दिनों की तरह रन की भूख है और उसकी सफलता का यही राज है।

    उन्होंने कहा, मैं यही चाहता हूं कि वह अगले विश्व कप में टीम का हिस्सा हो और भारत चैंपियन बने, यह सिर्फ मैं नहीं, बल्कि पूरा देश चाहता है। जितना उनके प्रदर्शन पर बात होती है, उससे ज्यादा फिटनेस पर। मुझे लगता है कि वह अपने खेल को बखूबी समझते हैं। कोहली जैसा क्रिकेटर मिलना आसान नहीं होगा।