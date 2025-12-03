Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    India vs South Africa 2nd ODI Live Streaming: भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे आज, फ्री में यूं देखें लाइव मैच

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:27 PM (IST)

    IND vs SA 2nd ODI Live Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। इस मै ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    India vs South Africa 2nd ODI Live Streaming: दूसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी जानकारी

    स्पोर्ट्स डेस्क,  नई दिल्ली। India vs South Africa 2nd ODI Live Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मैच आज है। ये मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। पहले वनडे मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब उनकी नजरें दूसरे वनडे मैच में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा करने पर होगी। इसके साथ ही टीम इंडिया की निगाहें टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला लेने पर होगी। टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका ने भारत को 2-0 से मात दी थी।

    अब वनडे सीरीज में भारतीय टीम हिसाब चुकता करने के इरादे से आज रायपुर मैदान पर उतरेगी, जबकि टेम्बा बावुमा की नजरें 10 साल का इंतजार खत्म करने पर होगी। पिछले 10 सालों से वनडे में भारत अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक भी वनडे मैच नहीं हारी है। ऐसे में ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। फैंस दूसरा वनडे मैच कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकते हैं, आइए जानते हैं।

    भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी जानकारी

    भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

    भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में आज खेला जाना है।

    भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा?

    भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे मैच आज यानी 3 दिसंबर 2025 को खेला जाना है। 

    भारत बनाम साउथ अफ्रीका के दूसरा वनडे मैच का टॉस कितने बजे होगा?

    भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच का टॉस दोपहर 1 बजे होगा।

    भारत बनाम साउथ अफ्रीका के दूसरा वनडे मैच का लाइव एक्शन कितने बजे शुरू होगा?

    भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच का लाइव एक्शन 1:30 PM से शुरू होगा।

    भारत बनाम साउथ अफ्रीका के दूसरा वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?

     भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैंस जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।

    भारत बनाम साउथ अफ्रीका के दूसरा वनडे मैच का लाइव प्रसारण कहां देख पाएंगे?

    भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच का लाइव प्रसारण फैंस स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर देख सकते हैं। 

    दोनों टीमें इस प्रकार हैं-

    भारत: केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरैल।

    दक्षिण अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्कराम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, मार्को यानसेन, टोनी डिजार्जी, रुबिन हरमन, ओटनील बार्टमैन, कार्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज्के, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी, रियान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: Rohit Sharma के पास वर्ल्ड ‘नंबर-1’ बनने का मौका, रायपुर वनडे में सचिन तेंदुलकर का कीर्तिमान हो सकता ध्वस्त

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 2nd ODI Live Score: 10 साल की बादशाहत कायम रखना चाहेगी टीम इंडिया, रायपुर में दूसरा वनडे आज