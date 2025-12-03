India vs South Africa 2nd ODI Live Streaming: भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे आज, फ्री में यूं देखें लाइव मैच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa 2nd ODI Live Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मैच आज है। ये मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। पहले वनडे मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी।

अब उनकी नजरें दूसरे वनडे मैच में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा करने पर होगी। इसके साथ ही टीम इंडिया की निगाहें टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला लेने पर होगी। टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका ने भारत को 2-0 से मात दी थी।

अब वनडे सीरीज में भारतीय टीम हिसाब चुकता करने के इरादे से आज रायपुर मैदान पर उतरेगी, जबकि टेम्बा बावुमा की नजरें 10 साल का इंतजार खत्म करने पर होगी। पिछले 10 सालों से वनडे में भारत अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक भी वनडे मैच नहीं हारी है। ऐसे में ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। फैंस दूसरा वनडे मैच कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकते हैं, आइए जानते हैं।