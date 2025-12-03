IND vs SA: Rohit Sharma के पास वर्ल्ड ‘नंबर-1’ बनने का मौका, रायपुर वनडे में सचिन तेंदुलकर का कीर्तिमान हो सकता ध्वस्त
Rohit Sharma, IND vs SA 2nd ODI: भारतीय टीम का सामना आज साउथ अफ्रीका से रायपुर में होना है। मौजूदा समय में टीम इंडिया 1-0 से सीरीज में आगे ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma Ind vs Sa 2nd ODI: दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) बुधवार यानी आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। मुंबई के दाएं हाथ के बल्लेबाज ने पहले वनडे मैच में 57 रन की पारी खेली थी और किंग कोहली के साथ मिलकर 136 रन की साझेदारी की थी और भारत को 17 रन से पहला वनडे मैच जिताया था।
अब दूसरे वनडे मैच जो कि रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में आज खेला जाना है, उसमें भी हिटमैन अपनी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। दूसरे वनडे मैच में रोहित के निशाने पर ऐसे 5 बड़े रिकॉर्ड्स होंगे, जिसको हासिल कर वह इतिहास रच सकते हैं।
- रोहित शर्मा अगर दूसरे वनडे मैच (Rohit Sharma Ind vs Sa 2nd ODI) में 41 रन बना लेते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे कर लेंगे। अभी उनके नाम 19959 रन बना लिए हैं। इस तरह वह ऐसा करने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे। उनसे पहले 20 हजार इंटरनेशनल रन का आंकड़ा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने किया है।
- बतौर ओपनर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक बनाने के लिए रोहित को एक शतक की जरूरत है। अगर आज वनडे मैच में रोहित एक सेंचुरी ठोक देते हैं तो वह सचिन तेंदुलकर को पछाड़ देंगे, जिनके नाम भी 45 शतक का रिकॉर्ड हैं।
बतौर ओपनर वनडे में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड रोहित (Rohit Sharma Records) अपने नाम कर सकते हैं। उन्हें दूसरे वनडे में 5 सिक्स की जरूरत है, अगर ऐसा वह कर लेते हैं तो वह क्रिस गेल को पछाड़ देंगे। ओपनर की ओर से सबसे ज्यादा वनडे में सिक्स क्रिस गेल ने लगाए। उन्होंने 274 पारी में 328 सिक्स लगाए हैं। अभी रोहित के नाम 188 पारी में 324 सिक्स का रिकॉर्ड हैं।
- 4 सिक्स लगाते ही रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।
- साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय ओपनर बनने के लिए रोहित को 58 रन की जरूरत है।
