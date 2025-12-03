IND vs SA: Rohit Sharma के पास वर्ल्ड ‘नंबर-1’ बनने का मौका, रायपुर वनडे में सचिन तेंदुलकर का कीर्तिमान हो सकता ध्वस्त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma Ind vs Sa 2nd ODI: दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) बुधवार यानी आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। मुंबई के दाएं हाथ के बल्लेबाज ने पहले वनडे मैच में 57 रन की पारी खेली थी और किंग कोहली के साथ मिलकर 136 रन की साझेदारी की थी और भारत को 17 रन से पहला वनडे मैच जिताया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब दूसरे वनडे मैच जो कि रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में आज खेला जाना है, उसमें भी हिटमैन अपनी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। दूसरे वनडे मैच में रोहित के निशाने पर ऐसे 5 बड़े रिकॉर्ड्स होंगे, जिसको हासिल कर वह इतिहास रच सकते हैं।