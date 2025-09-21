IND vs PAK: Sahibzada Farhan के अर्धशतक सेलिब्रेशन ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, फैंस बोले- AK-47…

Sahibzada Farhan Gun Celebration ind vs pak पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप सुपर-4 मैच में पहले बैटिंग करते हुए 171 रन का स्कोर खड़ा किया। पाकिस्तान की टीम की तरफ से ओपनर साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा (58) रन बनाए। उन्होंने मैच में सिर्फ 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। हाफ सेंचुरी जड़ने के बाद उन्होंने जिस तरह से सेलिब्रेट किया वो वायरल हो गया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sahibzada Farhan Gun Celebration: एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे हाई-वोल्टेज मैच के दौरान एक पल ने सभी का ध्यान खींच लिया है। पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने के बाद ऐसा सेलिब्रेशन किया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। Sahibzada Farhan का Gun Celebration दरअसल, पारी के 10वें ओवर में अक्षर पटेल की शॉर्ट गेंद पर साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan Gun Celebration Video) ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए मिडविकेट के ऊपर से छक्का जड़ा। इस शॉट के साथ ही उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे।

फरहान ने इसके बाद बल्ले से बंदूक चलाने की नकल की, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक और कमेंटेटर हैरान रह गए। यह सेलिब्रेशन कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कमेंटेटर और फैंस ने इसे AK-47 सेलिब्रेशन का तक नाम दे दिया।

बता दें कि 28 साल के फरहान की आक्रामक बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को मजबूत शुरुआत दी। उन्होंने सैम अय्यूब के साथ मिलकर पारी को संभाला, खासकर जब फखर जमान जल्दी आउट हो गए थे, जिन्हें हार्दिक पंड्या ने तीसरे ओवर में चलता किया। साहिबजादा को मिले दो जीवनदान मैच में फरहान (Sahibzada Farhan video) को शून्य पर जीवनदान मिला था, जिसका उन्होंने अच्छे से फायदा उठाया। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या की गेंद पर अभिषेक शर्मा ने थर्ड मैन पर फरहान का कैच ड्रॉप कर दिया था। 8वें ओवर में साहिबजादा को दूसरा जीवनदान मिला था। वरुण के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक से लॉन्ग ऑन बाउंडी पर उनका कैच छूटा।

साहिबजादा ने मैच में 45 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 58 रन बनाए। हालांकि, अर्धशतक जड़ने के बाद वह आउट हो गए। शिवम दुबे की गेंद पर वह आउट हुए। सूर्या ने उनका कैच लपका।