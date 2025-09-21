Language
    Ind vs Pak: Fakhar Zaman के विकेट पर भौखलाए पाकिस्तानी फैंस, India पर लगाया चीटिंग का आरोप

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:40 PM (IST)

    Fakhar Zaman Wicket Controversy भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का सुपर-4 का मैच खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तानी टीम ने अपनी ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया। साहिबजादा फरहान के साथ फखर जमान ओपनिंग करने आए। जमान शुरुआत में शानदार लय में नजर आए लेकिन हार्दिक ने उन्हें संजू के हाथों कैच आउट कराया। उनका विकेट अब विवादों में हैं।

    Fakhar Zaman को OUT देने पर भड़के फैंस

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Fakhar Zaman Wicket Ind vs Pak: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 का मैच खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान के ओपनर फखर जमान के विकेट को लेकर बवाल खड़ा हो गया। बाएं हाथ के इस बैटर ने 9 गेंद पर तीन चौके की मदद से 15 रन बनाए।

    जब वह मैदान पर उतरे तो वह अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और विकेट के पीछे से संजू सैमसन ने उनका कैच लपका।

    इसके बाद अंपायर रिव्यू लिया गया, जिसमें थर्ड अंपायर रुचिर पल्लियागुरुगे ने काफी अच्छी तरह से यह चेक किया कि क्या गेंद साफ तरह से संजू के पास गई थी।

    काफी चेक के बाद उन्होंने फखर जमान को आउट का फैसला दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस फखर जमान (Fans Reaction Fakhar Zaman Dismissal) के इस विकेट के फैसले पर अंपायर पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कुछ लोगों ने चीटिंग के भी आरोप लगाए हैं।

    फखर जमान (Fakhar Zaman Wicket Controversy) के आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। कई फैंस ने टीम इंडिया पर "चीटिंग" यानी बेईमानी के आरोप लगाए हैं।

    यूजर्स का कहना है कि फखर का कैच सही से नहीं लिया गया था, इसके बावजूद उन्हें आउट दे दिया गया। इस घटना ने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, "फखर जमान को तब आउट करार दिया गया जब कैच ही नहीं हुआ था। यहां तक कि संजय मांजरेकर ने भी माना कि वो आउट नहीं थे। और रवि शास्त्री की चुप्पी... वो सब कह गई!"

    वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि भारत कभी भी बिना चीटिंग के कोई मैच नहीं जीत सकता। हर मैच में उन्हें अंपायर्स की मदद मिलती है ताकि वे जीत सकें। फखर जमान बिल्कुल आउट नहीं थे और वे इस फैसले से साफ तौर पर निराश नजर आए।

