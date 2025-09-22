Watch: Abhishek Sharma से बीच मैदान पर ही भिड़ गए हारिस रऊफ, अंपायर ने इस तरह किया बीच-बचाव

Abhishek Sharma Fight Haris Rauf एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मुकाबला गरमा गया जब अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को छक्का जड़ते ही भिड़ंत की शुरुआत की। अभिषेक की लाइव मैच में हारिस रऊफ से तीखी बहस हुई और शुभमन गिल भी इसमें शामिल हुए। मैदान पर हुई इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हाई-वोल्टेज मुकाबले में दुबई के मैदान पर माहौल उस वक्त गरमा गया, जब भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के बीच झड़प हो गई।

172 रन का पीछा करते हुए भारतीय ओपनर्स आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। चौथे ओवर तक ही पाकिस्तान पर दबाव बढ़ चुका था। फिर पांचवें ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने हारिस रऊफ को शानदार छक्का जड़ा।

इस शॉट के बाद रऊफ (Abhishek Sharma Haris Rauf Fight) काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने अभिषेक को घूरकर देखा। अभिषेक भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने भी रऊफ को पलटकर जवाब दिया। इसी बीच भारतीय ओपनर शुभमन गिल भी आगे आए और दोनों खिलाड़ियों के बीच गरमा-गरमी बढ़ गई। हालांकि अंपायर और दूसरे खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया। अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

Abhishek Sharma Fight: अभिषेक की हारिस से हुई लड़ाई दरअसल, 172 रन का पीछा करते हुए भारत की तरह से पारी का आगाज करने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल (Abhishek Sharma Shubman Gill) आए। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने छक्का जड़ा। ये पहली बार रहा जब शाहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर में टी20 इंटरनेशनल में किसी बैटर ने सिक्स लगाया।

इसके बाद शाहीन (Shaheen Afridi) उन्हें घूरने लगे और कैमरे में देखा गया कि अभिषेक ने कुछ कहा। ये माना जा रहा है कि उन्होंने चल बॉल डाल जाकर... कुछ इस तरह कहा। इसके बाद उन्होंने धमाकेदार अंदाज में रन बनाए।

तीसरे ओवर में शुभमन गिल (Shubman Gill Shaheen Afridi) ने शाहीन को दो शानदार चौके मारे। गिल को भी इसके बाद कुछ कहते हुए देखा गया। फिर पारी का पांचवां ओवर हारिस रऊफ (Haris Rauf) करने आए, जिन्होंने अपने पिछले ओवर में 12 रन लुटाए थे, जिससे उन पर दबाव साफ नजर आ रहा था।

इस ओवर में गिल ने रऊफ की गेंद पर चौका मारा और फिर दोनों के बीच कुछ बहस हो गई। नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े अभिषेक इसके बाद भड़क गए। वह रऊफ के सामने आ गए और दोनों के बीच बहस हुई। अंपायर ने बाद में बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया।