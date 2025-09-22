Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Watch: Abhishek Sharma से बीच मैदान पर ही भिड़ गए हारिस रऊफ, अंपायर ने इस तरह किया बीच-बचाव

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:00 AM (IST)

    Abhishek Sharma Fight Haris Rauf एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मुकाबला गरमा गया जब अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को छक्का जड़ते ही भिड़ंत की शुरुआत की। अभिषेक की लाइव मैच में हारिस रऊफ से तीखी बहस हुई और शुभमन गिल भी इसमें शामिल हुए। मैदान पर हुई इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Abhishek Sharma Fight: अभिषेक की हारिस से हुई लड़ाई

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हाई-वोल्टेज मुकाबले में दुबई के मैदान पर माहौल उस वक्त गरमा गया, जब भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के बीच झड़प हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    172 रन का पीछा करते हुए भारतीय ओपनर्स आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। चौथे ओवर तक ही पाकिस्तान पर दबाव बढ़ चुका था। फिर पांचवें ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने हारिस रऊफ को शानदार छक्का जड़ा।

    इस शॉट के बाद रऊफ (Abhishek Sharma Haris Rauf Fight) काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने अभिषेक को घूरकर देखा। अभिषेक भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने भी रऊफ को पलटकर जवाब दिया। इसी बीच भारतीय ओपनर शुभमन गिल भी आगे आए और दोनों खिलाड़ियों के बीच गरमा-गरमी बढ़ गई। हालांकि अंपायर और दूसरे खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया। अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

    Abhishek Sharma Fight: अभिषेक की हारिस से हुई लड़ाई

    दरअसल, 172 रन का पीछा करते हुए भारत की तरह से पारी का आगाज करने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल (Abhishek Sharma Shubman Gill) आए। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने छक्का जड़ा। ये पहली बार रहा जब शाहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर में टी20 इंटरनेशनल में किसी बैटर ने सिक्स लगाया। 

    इसके बाद शाहीन (Shaheen Afridi) उन्हें घूरने लगे और कैमरे में देखा गया कि अभिषेक ने कुछ कहा। ये माना जा रहा है कि उन्होंने चल बॉल डाल जाकर... कुछ इस तरह कहा। इसके बाद उन्होंने धमाकेदार अंदाज में रन बनाए।

    तीसरे ओवर में शुभमन गिल  (Shubman Gill Shaheen Afridi) ने शाहीन को दो शानदार चौके मारे। गिल को भी इसके बाद कुछ कहते हुए देखा गया। फिर पारी का पांचवां ओवर हारिस रऊफ (Haris Rauf) करने आए, जिन्होंने अपने पिछले ओवर में 12 रन लुटाए थे, जिससे उन पर दबाव साफ नजर आ रहा था।

    इस ओवर में गिल ने रऊफ की गेंद पर चौका मारा और फिर दोनों के बीच कुछ बहस हो गई। नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े अभिषेक इसके बाद भड़क गए। वह रऊफ के सामने आ गए और दोनों के बीच बहस हुई। अंपायर ने बाद में बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया। 

    Asia Cup Super Four Points Table: पाकिस्तान को हराकर टॉप पर भारत

    भारत-पाक मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने 7 गेंद बाकी रहते हुए 6 विकेट से ये मैच जीत लिया है। इस मैच में मिली जीत के साथ टीम इंडिया सुपर-4 अंक तालिका (Asia Cup 2025 Standings Super-4) में टॉप पर पहुंच गई है।भारत ने पाकिस्तान को हराकर 2 अंक हासिल किए और टीम का नेट रन रेट 0.689 है। 

     यह भी पढ़ें- IND vs PAK: Abhishek Sharma ने Shaheen Afridi के करियर का किया कबाड़ा, पहली गेंद पर छक्का जड़कर रच दिया इतिहास

    यह भी पढ़ें- IND vs PAK: अभिषेक शर्मा ने पहले छोड़ा लड्डू कैच फिर सुपरमैन बनकर किया सभी को हैरान, चिल्लाते हुए मनाया गलती सुधारने का जश्न- Video