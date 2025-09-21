Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs PAK: Abhishek Sharma ने Shaheen Afridi के करियर का किया कबाड़ा, पहली गेंद पर छक्का जड़कर रच दिया इतिहास

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 11:09 PM (IST)

    Abhishek Sharma six first ball Shaheen Afridi अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एशिया कप सुपर-4 मैच में इतिहास रच दिया है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार पेसर शाहीन अफरीदी की पहली गेंद पर छक्का लगाकर मैच की शुरुआत की। टी20 इंटरनेशनल में शाहीन अफरीदी की पहली गेंद पर वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    IND vs PAK: Abhishek Sharma ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Abhishek Sharma Shaheen Afridi Over: एशिया कप 2025 के सुपर-4 में India vs Pakistan के हाई-वोल्टेज मुकाबले में एक ऐसा पल आया, जिसे शाहीन अफरीदी शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। टी20 इंटरनेशनल में 70 बार पहला ओवर फेंक चुके शाहीन अफरीदी के करियर में पहली बार किसी बल्लेबाज ने उनकी पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा है। ये करिश्मा किसी ओर ने नहीं, बल्कि भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ही किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    172 रन का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की पारी का शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी की पहली गेंद पर बिना किसी झिझक के सिक्स लगाया और इतिहास रच दिया। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    Abhishek Sharma ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

    दरअसल, एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में ये पहली बार नहीं है जब अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma first ball Six) ने शुरुआत छक्के से की। इससे पहले UAE के खिलाफ मैच में भी उन्होंने पारी की शुरुआत छक्के से की थी। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो किया, वो इतिहास में दर्ज हो गया।

    अभिषेक शर्मा दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के स्टार पेसर शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) की पहली ही गेंद पर टी20 इंटरनेशनल में छक्का जड़ा।

    Shaheen Afridi भूलकर भी नहीं भूल पाएंगे ये दिन!

    शाहीन अफरीदी अब तक 70 बार T20I में पहला ओवर डाल चुके हैं। लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने उनकी पहली गेंद पर ही छक्का मारा। इससे पहले UAE के खिलाफ भी अभिषेक ने इसी अंदाज में पारी की शुरुआत की थी। अभिषेक के इस प्रदर्शन के बाद ना सिर्फ उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है, बल्कि अब उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का ओपनर माना जा रहा है।

    Abhishek Sharma ने तोड़ा Yuvraj Singh का रिकॉर्ड

    मैच में अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में अर्धशतक जड़कर एक और बड़ा मुकाम हासिल किया। भारत-पाक के बीच टी20 इंटरनेशनल मैच में गेंद के हिसाब से सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले अभिषेक दूसरे बैटर बन गए। उनसे पहले 23 गेंद पर मोहम्मद हफीज ने 2012 में ये कारनामा किया था। 

    हालांकि, अभिषेक शर्मा ने अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड धवस्त किया, जिन्होंने भारत-पाक टी20I मैच में 2012 में 29 गेंद पर सबसे तेज अर्धशतक जड़ा था।

    IND vs PAK: भारत को मिला 172 रन का लक्ष्य

    India vs Pakistan मैच में भारतीय टीम के तेज गेंदबाजो को पाकिस्तान के खिलाफ काफी संघर्ष करना पड़ा। शुरुआती ओवरों में रन रोकने में नाकाम रहने के बाद भी टीम इंडिया ने आखिरी 10 ओवरों में शानदार वापसी की। टीम इंडिया ने मैच में 8 ओवर के अंदर तीन और पूरे मैच में कुल 5 कैच ड्रॉप किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 171 रन बनाए।

    यह भी पढ़ें- IND vs PAK: अभिषेक शर्मा ने पहले छोड़ा लड्डू कैच फिर सुपरमैन बनकर किया सभी को हैरान, चिल्लाते हुए मनाया गलती सुधारने का जश्न- Video

    यह भी पढ़ें- IND vs PAK: मजाक-मजाक में आउट हो गए मोहम्मद नवाज, सूर्यकुमार की चतुराई ने पाकिस्तान की कर दी बोलती बंद