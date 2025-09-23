IND vs BAN मैच से पहले स्टार खिलाड़ी हुआ इंजर्ड, क्या हाथ से फिसलेगा इस टीम के फाइनल का टिकट?

Litton Das IND vs BAN Asia Cup एशिया कप 2025 में भारत बनाम बांग्लादेश मुकाबले से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। लिटन दास अभ्यास सत्र के दौरान पीठ में खिंचाव के कारण चोटिल हो गए हैं। मेडिकल टीम उनका आंकलन कर रही है। बांग्लादेश टीम को उम्मीद है कि लिटन दास की चोट गंभीर नहीं हो और वह सुपर-4 मैच भारत के खिलाफ खेले।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Litton Das Injury: बांग्लादेश क्रिकेट टीम का एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में सामना भारतीय टीम से 24 सितंबर को होना है। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले बांग्लादेश की टीम को बड़ा झटका लगा है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, लिटन दास भारत के खिलाफ मैच से पहले इंजर्ड हो गए हैं। ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनकी पीठ पर खिंचाव आया, जिसके बाद वह दर्द में नजर आए। उनकी कमर में ये खिंचाव उस वक्त आया जब वह बैकफुट शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे। मैदान पर उन्हें दर्द में कराहता देख फिजियो टीम उनके पास पहुंची और उन्हें इस ट्रेनिंग सेशन से बाहर होना पड़ा। IND vs BAN: Litton Das क्या नहीं खेलेंगे मैच? क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के एक अधिकारी ने कहा, "हम आज लिटन दास (Litton Das Injury) को देखेंगे क्योंकि बाहर से तो वह ठीक लग रहे हैं, लेकिन हमें अंतिम फैसला लेने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट करना होगा।" ऐसे में बांग्लादेश की टीम (Bangladesh National Cricket Team) की उम्मीद है कि लिटन दास की चोट ज्यादा गंभीर ना हो और वह 24 सितंबर को भारत के खिलाफ होने वाले एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में खेल सकें।

बता दें कि बांग्लादेश की टीम की शुरुआत एशिया कप 2025 में अच्छी नहीं रही थी, लेकिन सुपर-4 के पहले मुकाबले में उन्होंने श्रीलंका को हराकर वापसी की थी। ऐसे में सुपर-4 में अपने अगले मैच जो कि भारत के खिलाफ होना है, उसमें लिटन दास टीम अगर नहीं होते तो टीम के लिए ये बहुत बड़ा झटका है।