    IND vs BAN Live Streaming: फाइनल के टिकट के लिए भारत-बांग्लादेश के बीच जंग, कब-कहां फ्री में देखें लाइव मैच?

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:07 PM (IST)

    IND vs BAN Live Streaming in India एशिया कप 2025 में भारत और बांग्लादेश का सुपर-4 मुकाबला 24 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। भारत ने अपने चारों मैच जीते हैं वहीं बांग्लादेश को एक में हार मिली है। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल की ओर एक कदम बढ़ा लेगी।

    IND vs BAN Live Streaming: कैसे देख सकते हैं भारत-बांग्लादेश का लाइव मैच?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs BAN Live Streaming: भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच 24 सितंबर को खेला जाना है। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। मौजूदा टूर्नामेंट में यह पहली बार होगा जब भारत और बांग्लादेश की टीम आपस में टकराएगी। वहीं, इस मैच में जो भी टीम हारेगी वह उसकी सुपर-4 में पहली बार होगी।

    बता दें कि टीम इंडिया ने अभी तक टूर्नामेंट में अपने चारों मैच में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश की टीम ने केवल एक मैच में हार झेली है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए सुपर-4 का ये मैच काफी अहम होने वाला है, क्योंकि जो भी टीम ये मैच जीतेगी वह एशिया कप 2025 फाइनल के लिए एक कदम आगे बढ़ लेगी।

    IND vs BAN Live Streaming Asia Cup Super Four Match

    • टूर्नामेंट- एशिया कप 2025, सुपर-4 मैच
    • तारीख- 24 सितंबर 2025
    • वेन्यू-दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यूएई
    • टाइम- 8 बजे

    IND vs BAN Live Streaming: कैसे देख सकते हैं भारत-बांग्लादेश का लाइव मैच?

    भारत और बांग्लादेश (India vs Bangladesh Asia Cup Super Four Clash) की टीमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आपस में भिड़ने को तैयार है। ऐसे में एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच की फैंस लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और बेवसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा फैन कोर्ड ऐप पर भी भारत-बांग्लादेश मैच का लुत्फ उठा सकते हैं।

    भारत बनाम बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच टीवी पर भारत में कैसे देखें?

    भारत और बांग्लादेश (IND vs BAN Live Telecast) के बीच एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच टीवी पर लाइव टेलीकास्ट भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है।

    भारत बनाम बांग्लादेश वेदर फोरकास्ट: क्या बारिश एशिया कप मैच को करेगी प्रभावित?

    दुबई का मौसम काफी गर्म है और तापमान 36 डिग्री से 38 सेलसियस तक रहेगा। भारत-बांग्लादेश मैच के दौरान बारिश होने की कोई संभावना नहीं है।

    कब और कहां खेला जाएगा भारत-बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच?

    भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 24 सितंबर को खेला जाना है। यह मैच रात 8 बजे से शुरू होगा।

    कब उछलेगा भारत-बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 मैच का टॉस?

    भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच का टॉस 7:30 बजे उछलेगा।

    IND vs BAN Head to Head: भारत का बांग्लादेश पर पलड़ा भारी

    अगर बात करें टी20 क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की तो दोनों टीमों की कुल 17 बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें से केवल एक ही बार बांग्लादेश को जीत मिली। ऐसे में बांग्लादेश पर भारत का पलड़ा भारी है। 

    IND vs BAN: दोनों टीमें इस प्रकार-

    भारत- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती।

    बांग्लादेश- लिटन दास (कप्तान, विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन।

