अभिषेक शर्मा के अवॉर्ड जीतने के बाद Washington Sundar ने जीता ये मेडल, ड्रेसिंग रूम का सामने आया VIDEO
Washington Sundar: भारत के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया। भारत ने यह सीरीज 2-1 से जीती, जिसमें सुंदर का अहम योगदान रहा। उन्होंने तीसरे टी20 में 23 गेंदों पर 49 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई और चौथे टी20 में सिर्फ पांच गेंदों में तीन विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। सुंदर ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अपनी उपयोगिता साबित की।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Washington Sundar News: भारत के स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए ‘इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया। टीम इंडिया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की और सुंदर का इस जीत में अहम योगदान रहा। इस सीरीज के खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने आज ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सुंदर को ये मेडल दिया जा रहा है।
Washington Sundar को मिला इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द अवॉर्ड
दरअसल, ड्रेसिंग रूम वीडियो में टीम ऑपरेशंस मैनेजर राहिल खाजा ने वॉशिंगटन सुंदर को ये खास मेडल दिया। मेडल मिलने पर 26 साल के सुंदर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में खेलने और टीम की जीत में योगदान देने का अनुभव बेहद खास रहा।
इस पूरी सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar won Impact Player of the Medal) ने साबित किया कि वह भारत के लिए कितने उपयोगी और भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं। सीरीज के तीसरे टी20 में भले ही उनसे गेंदबाजी नहीं कराई गई, लेकिन बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजकर उन्हें अहम भूमिका दी गई।
उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और सिर्फ 23 गेंदों में 49 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें चार छक्के और तीन चौके शामिल थे। उनकी इस पारी ने भारत को पांच विकेट से जीत दिलाई और सीरीज 1-1 की बराबरी पर ला दी थी।
वहीं, चौथे टी20 (India vs Australia T20I) में उनकी गेंदबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उन्हें गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवरों में लाया गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ पांच गेंदों में तीन विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया।
सुंदर की इस घातक गेंदबाजी की बदौलत भारत ने यह मैच 48 रन से जीता और यही जीत की वजह से भारत को सीरीज जीतने में मदद मिली। जहां पांचवां मैच ब्रिसबेन के गाबा में बारिश के कारण रद्द हो गया और भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की।
बता दें कि सुंदर (Washington Sundar News) ने ये मेडल मिलने के बाद टीम COO राहिल खाजा की मेहनत की भी सराहना की और कहा कि उनके सहयोग से खिलाड़ियों का काम आसान हो जाता है। सुंदर का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड भी उनकी क्षमता का प्रमाण है। टी20 इंटरनेशनल में उनका गेंदबाजी औसत 22 से कम और इकोनॉमी सात के नीचे है, जबकि बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 134 से अधिक है। टेस्ट क्रिकेट में भी वह उपयोगी खिलाड़ी साबित हुए हैं और एक शतक सहित पांच अर्धशतक दर्ज कर चुके हैं।
🎥 𝐃𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐁𝐓𝐒
He stood up to every challenge with composure and consistency 👏
🥁 And the medal for the 𝙄𝙢𝙥𝙖𝙘𝙩 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙊𝙛 𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙚𝙧𝙞𝙚𝙨 goes to 🥁🎖........
@Sundarwashi5
