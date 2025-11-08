IND vs AUS: 'हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ', सूर्यकुमार की अधूरी रह गई इच्छा, सीरीज जीतने के बाद किया खुलासा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20I मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। ऐसे में भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया में भारत का अजेय अभियान जारी है। पांच मैच की सीरीज में 1-0 से वापसी करते हुए भारत ने पहले बराबरी की। फिर चौथा मैच जीतकर 2-1 की बढ़त बनाई।

सीरीज जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ खेलना विश्व कप के लिए एक बेहतरीन तैयारी होगी। सूर्यकुमार ने विमेंस टीम का भी जिक्र किया।

'यह हमारे बस में नहीं'

सूर्या ने कहा, हम चाहते थे कि मैच कैनबरा में पूरा हो, लेकिन यह हमारे बस में नहीं है। जिस तरह से सभी ने योगदान दिया और जिस तरह से हमने 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी की, उसका श्रेय सभी खिलाड़ियों को जाता है। बल्ले, गेंद और फील्ड में सबने बढ़िया किया। यह एक अच्छी सीरीज थी। तेज गेंदबाज और स्पिनर, दोनों ही अपना काम बखूबी जानते हैं।

'वाशी बने सिरदर्द'

भारतीय कप्तान ने कहा, बुमराह-अर्शदीप एक घातक जोड़ी है। और फिर अक्षर, वरुण आ रहे हैं और वो कर रहे हैं जो वो सबसे अच्छा करते हैं। वाशी पिछले मैच में काम आए। उन्होंने अब काफी टी20 क्रिकेट खेल लिया है, वो काफी कुछ लेकर आ रहे हैं और खुद का समर्थन कर रहे हैं वह बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन गए हैं।

वर्ल्ड कप की तैयारी में भारतीय टीम

सूर्यकुमार ने आगे कहा, कई खिलाड़ी वाकई अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन मजबूत टीमों- ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ खेलना विश्व कप के लिए एक बेहतरीन तैयारी होगी। मैंने हाल ही में देखा कि महिला टीम ने भारत में विश्व कप जीता, जिसमें उन्हें (दर्शकों से) अविश्वसनीय समर्थन मिला। जब आप घर पर खेलते हैं, तो जाहिर है काफी दबाव होता है।

'रोमांचक होगा विश्व कप'

उन्होंने कहा, साथ ही साथ काफी उत्साह और जिम्मेदारी भी होती है। जब आप अपने घर में खेल रहे होते हैं, तो भारत में जहां भी हम खेलेंगे, सभी का भरपूर समर्थन मिलेगा। यह एक अच्छी चुनौती होगी, रोमांचक टूर्नामेंट होगा, लेकिन अभी बहुत दूर है। दो महत्वपूर्ण सीरीज बाकी हैं। इस दौरान बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मुझे यकीन है कि आगे आने वाला विश्व कप एक रोमांचक विश्व कप होगा।

आखिरी टी20I मैच बारिश की वजह मजह 4.5 ओवर का हो सका। टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। हालांकि, 4.5 ओवर के बाद बारिश आ गई और इसके बाद दोबारा खेल नहीं हो सका।

