    IND vs AUS, Brisbane Weather: बारिश बनेगी भारत के लिए वरदान, जानिए कैसा रहेगा ब्रिस्बेन का मौसम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:00 PM (IST)

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पांचवें और आखिरी टी20 मैच में सभी की नजरें ब्रिस्बेन के मौसम पर हैं। हालांकि, भारत को इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को घाटा हो सकता है। 

    ब्रिस्बेन के मौसम पर रहेंगी नजरें

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 मैच शनिवार को ब्रिस्बेन में खेला जाना है। भारत सीरीज में 2-1 से आगे है। आखिरी मैच में उसकी कोशिश ऑस्ट्रेलिया को जीत से रोकने की होगी ताकि वह सीरीज अपने नाम कर सके। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कोशिश जीत हासिल कर सीरीज का अंत बराबरी के साथ करने की होगी। अपने खेल के साथ-साथ दोनों टीमों की नजरें ब्रिस्बेन के मौसम पर भी होंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। वहीं तीसरा और चौथा टी20 भारत ने जीता था। ब्रिस्बेन के गाबा में होने वाले इस मैच का मौसम चिंताएं बढ़ा रहा है। हालांकि, अगर बारिश के कारण मैच रद्द भी होता है तो इससे भारत को ही फायदा होगा क्योंकि फिर सीरीज टीम इंडिया के हिस्से ही आएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ऐसा नहीं चाहेगी।

    कैसा रहेगा मौसम?

    जहां तक ब्रिस्बेन के मौसम की बात है तो ये थोड़ा चिंताजनक है। शनिवार के दिन हल्की बारिश के आसार हैं। दिन में 12 बजे सबसे ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं नौ बजे भी बारिश की संभावना है। बाकी दिन भर में हल्की बारिश की संभावना है। दिन के समय तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है और रात के समय ये 17 डिग्री तक गिर सकता है।

    ऐसे में ये ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता की बात है क्योंकि अगर बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता है तो फिर मेजबान टीम सीरीज गंवा बैठेगी जो उसे बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीतना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।

    कैसी होगी पिच?

    ब्रिस्बेन की पिच पर भी दोनों टीमों की नजरें होंगी। वैसे तो यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद मानी जाती है। ऐसे में रनों की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश के कारण तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है और अगर ज्यादा बारिश होती है तो फिर पिच स्लो भी हो सकती है।

